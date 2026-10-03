Người đàn ông bất ổn tâm lý, đe dọa người thân

Cụ thể, Công an phường Đông Quang (Thanh Hóa) tiếp nhận đề nghị từ gia đình anh Mai Long Ph. (sinh năm 1997) trú tại tổ dân phố Thịnh Trị, phường Đông Quang, về việc anh Ph. có biểu hiện bất ổn tâm lý, thường xuyên đe dọa bố mẹ và em ruột.

Lực lượng công an đưa anh Ph. đi khám, điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Quang đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với gia đình để giải quyết vụ việc, bảo đảm an toàn cho người dân, những người liên quan.

Tổ Phòng, chống tội phạm chủ trì, phối hợp với Tổ Cảnh sát khu vực và Tổ An ninh, trật tự ở cơ sở cùng gia đình đưa anh Mai Long Ph. đến Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa để được thăm khám, điều trị theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, các lực lượng Công an phường Đông Quang phối hợp chặt chẽ với gia đình, bảo đảm an toàn cho anh Ph., người thân, những người xung quanh. Sau đó, anh Ph. được bàn giao cho cơ sở y tế để tiếp tục thăm khám, đánh giá, điều trị.

Việc phối hợp kịp thời giữa lực lượng Công an, gia đình và cơ sở y tế góp phần xử lý tình huống an toàn, đồng thời tạo điều kiện để người có biểu hiện bất ổn về sức khỏe tâm thần được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, tránh xảy ra những tình huống ngoài ý muốn.