Đối tượng truy nã biệt tích 33 năm sa lưới tại Lào Cai

Ngày 3/10, Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Lý Văn Tài sau hơn 33 năm lẩn trốn tại tổ dân phố số 45, Bản Phiệt, phường Lào Cai.

Trước đó, ngày 1/10, Công an phường Lào Cai tiếp nhận đề nghị phối hợp của Cơ quan An ninh điều tra Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng về việc xác minh, truy bắt Lý Văn Tài, đối tượng đã bỏ trốn và lẩn trốn hơn 33 năm theo Quyết định truy nã của Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng.

Lý Văn Tài bị bắt sau 33 năm lẩn trốn. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị, Công an phường Lào Cai khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát, xác minh thông tin về nhân thân, lai lịch và nơi lẩn trốn của đối tượng trên địa bàn.

Đến ngày 2/10, Công an phường Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ Lý Văn Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại tổ dân phố số 45, Bản Phiệt, phường Lào Cai.

Sau khi bắt giữ, Công an phường Lào Cai đã phối hợp bàn giao đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra Quân khu 2 - Bộ Quốc phòng để tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền.