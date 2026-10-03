Truy tố 'trùm' mua bán dữ liệu cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 181 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trong vụ án, bị can Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh, có một tiền án 2 năm tù treo, thử thách 4 năm về tội trộm cắp tài sản) bị truy tố về hai tội danh trên.

Bị can Trần Tấn Tài (SN 1996, trú tại phường Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

179 bị can còn lại giữ vai trò quản lý, trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên kinh doanh trong các công ty của Trần Quang Đạo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm. Điều đáng nói là tất cả bị can trong vụ án có tuổi đời rất trẻ, sinh từ năm 2005 đến 1994 và đều là lao động tự do.

Bị can Trần Quang Đạo.

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Trần Quang Đạo thành lập và điều hành ba công ty và một cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh gồm: Công ty TNHH TM&DV Ressun, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH TM&DV Lesson và Cửa hàng Tiktok Shop Resshose. Dù trực tiếp quản lý công ty, nhưng Đạo lại nhờ người thân, bạn bè đứng tên đại diện pháp luật các công ty và cửa hàng.

Để có dữ liệu khách hàng phục vụ việc lừa đảo, Đạo liên hệ với Tài mua trái phép thông tin cá nhân của người dân. Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Tài đã mua được hơn 1,11 tỷ dữ liệu cá nhân qua mạng xã hội với giá gần 1,4 tỷ đồng. Sau đó, Tài bán lại số dữ liệu cá nhân này cho Đạo với giá hơn 2,16 tỷ đồng, hưởng lợi bất hợp pháp số tiền gần 770 triệu đồng.

Dữ liệu cá nhân mà Tài và Đạo mua bán với nhau đều thuộc nhóm người lớn tuổi, thường xuyên mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm bồi bổ sức khỏe.

Sau khi có dữ liệu cá nhân của người dân, Đạo xây dựng kịch bản và tổ chức tập huấn cho hàng trăm nhân viên thuộc các phòng kinh doanh trong hệ thống các công ty của Đạo. Các bị can sử dụng tổng đài gọi điện internet để tiếp cận khách hàng, tự xưng là nhân viên bệnh viện hoặc trung tâm y tế.

Các bị can gọi điện thông báo tới khách hàng (những người bị thu gom dữ liệu cá nhân) rằng, họ được tặng 10 tháng sử dụng nước yến sào miễn phí và chỉ phải thanh toán 279.000 đồng phí vận chuyển cho lần đầu tiên.

Khi khách hàng nhận sản phẩm có dán mã dự thưởng, các bị can tiếp tục gọi điện, giả danh đại diện đơn vị tài trợ để thông báo khách hàng trúng thưởng. Các giải thưởng được Đạo và đồng phạm đưa ra có giá trị từ 10 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng gồm: Tivi, tủ lạnh, ghế massage...

Để nhận thưởng, khách hàng được yêu cầu đóng thêm các khoản “phí hoàn thiện hồ sơ” từ vài trăm nghìn đồng đến nhiều triệu đồng. Các bị can cam kết sẽ hoàn trả 100% khoản phí nếu khách hàng chưa sử dụng quà, hoặc hoàn trả 80% khoản phí nếu khách hàng đã mở và sử dụng.

Bằng thủ đoạn này, nhiều bị hại tiếp tục nộp tiền nhiều lần cho đến khi phát hiện bị lừa hoặc không thể liên lạc với tổng đài. Từ ngày 1/3/2025 đến 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm thực hiện 11.143 đơn hàng lừa đảo. Tổng số tiền các bị can đã chiếm đoạt của 5.418 bị hại là gần 40 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ được 3.454 bị hại. Số tiền chiếm đoạt được, Đạo sử dụng để duy trì hoạt động vận chuyển, trả lương nhân viên và chi hoa hồng từ 8-16% trên tổng số tiền lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Đạo và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như trên.