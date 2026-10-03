Hoạt động thu hút hơn 1.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, tiểu thương và người dân tham gia.

Đây là những hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Toàn dân PCCC&CNCH (4/10) góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa và kỹ năng xử lý sự cố cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, phường Chợ Lớn, gần 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được hướng dẫn, trải nghiệm thực hành kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy

Tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, phường Chợ Lớn, gần 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được hướng dẫn, trải nghiệm thực hành kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy. Thông qua các tình huống giả định, lực lượng PCCC&CNCH hướng dẫn cách nhận biết nguy cơ, bình tĩnh xử lý tình huống, tìm kiếm lối thoát nạn an toàn và nhanh chóng di chuyển đến khu vực tập kết.

Cùng ngày, hơn 300 tiểu thương tại cơ sở Chợ Kim Biên và Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Đông, phường Chợ Lớn cùng tham gia tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ trong hoạt động kinh doanh. Người tham gia được hướng dẫn nhận diện các nguy cơ cháy, nổ thường gặp, cách chủ động phòng ngừa và xử lý ban đầu khi có sự cố. Các đơn vị đồng thời tổ chức thực tập phương án chữa cháy, di chuyển tài sản và triển khai các biện pháp chống cháy lan.

Tại Chung cư Everich Infinity, phường Chợ Quán, hơn 200 cư dân được hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy và thoát nạn. Qua thực hành, người dân được trang bị thêm kỹ năng xử lý khi có cháy xảy ra tại khu dân cư, chủ động thoát nạn và phối hợp với lực lượng tại chỗ trong thời gian lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chưa đến hiện trường.

Các hoạt động trên không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH mà còn tạo điều kiện để người dân trực tiếp thực hành, qua đó nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế. Đây cũng là cách cụ thể hóa phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy”, phát huy vai trò của mỗi cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trong công tác PCCC&CNCH.

Hưởng ứng Ngày Toàn dân PCCC&CNCH (4/10), việc chủ động kiểm tra, khắc phục nguy cơ cháy, chuẩn bị phương tiện chữa cháy, lối thoát nạn và thường xuyên thực tập các phương án xử lý sự cố là những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng phong trào toàn dân PCCC ngày càng vững chắc, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.