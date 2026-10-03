Tình tiết mới vụ thanh niên cầm dao đâm liên tiếp bạn cùng dãy trọ, lời khai gây ám ảnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Nhật Thông (sinh năm 2002, trú tại thôn Lộc Ninh, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng) về các hành vi "Giết người" và "Sử dụng vũ khí quân dụng".

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