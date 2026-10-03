Quảng Trị thí điểm đưa AI vào hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ dịch vụ công

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị . Ảnh: chinhphu.vn

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, mô hình được triển khai từ ngày 1 đến hết ngày 31/10/2026 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công hai phường Đồng Thuận, Đông Hà. Tỉnh sẽ đánh giá kết quả từ ngày 1 đến 10/11, làm cơ sở xem xét tiếp tục hoàn thiện, kết thúc hoặc nhân rộng mô hình.

Mô hình “Trợ lý nhân dân” được thiết kế như một công cụ hỗ trợ người dân trong các khâu trước khi hồ sơ đến cán bộ tiếp nhận. AI có thể hướng dẫn xác định thủ tục, điều kiện, thành phần hồ sơ, biểu mẫu, phí, lệ phí và trình tự thực hiện; nhận diện, trích xuất thông tin từ giấy tờ; kiểm tra sơ bộ tính đầy đủ, thống nhất của thông tin; đồng thời gợi ý kê khai, hoàn thiện hồ sơ. Cách làm này hướng tới rút ngắn thời gian người dân thực hiện thủ tục, hạn chế tình trạng hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung và giảm các thao tác hướng dẫn lặp lại của cán bộ.

Danh mục thí điểm gồm 20 thủ tục hành chính, trong đó 10 thủ tục cấp xã và 10 thủ tục cấp tỉnh. Ở cấp xã, AI được thử nghiệm với những thủ tục gắn trực tiếp với đời sống như chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký, cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn, khai tử, thành lập hộ kinh doanh; đăng ký khai sinh liên thông với đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; xác định mức độ khuyết tật và thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội.

Ở cấp tỉnh, danh mục gồm các thủ tục thuộc nhiều lĩnh vực như cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào, giấy phép khai thác thủy sản, thông báo hoạt động khuyến mại, điều chỉnh thông tin trong hồ sơ người có công, tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, cấp phù hiệu phương tiện kinh doanh vận tải, cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, cấp bổ sung xe tập lái và cấp lại giấy phép xe tập lái.

Để đo hiệu quả thực chất của mô hình, tỉnh Quảng Trị yêu cầu xây dựng số liệu nền và theo dõi, so sánh trước và trong thời gian thí điểm. Các nội dung đánh giá tập trung vào thời gian người dân hoàn thiện hồ sơ; thời gian cán bộ hướng dẫn, kiểm tra sơ bộ; độ chính xác trong nhận diện, trích xuất thông tin và gợi ý kê khai; tỷ lệ hồ sơ đầy đủ ngay từ đầu, tỷ lệ phải sửa đổi, bổ sung; khả năng tự phục vụ và mức độ hài lòng của người sử dụng. Số lượng, tính chất lỗi, khả năng tích hợp, truy xuất nguồn và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin cũng được đưa vào đánh giá.

Theo kế hoạch, mô hình “Trợ lý nhân dân” ứng dụng trí tuệ nhân tạo chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hoặc thẩm quyền của cơ quan nhà nước. Việc kiểm tra, thẩm định, xác nhận và quyết định hồ sơ vẫn thuộc cơ quan, người có thẩm quyền.

Sau thời gian thí điểm, tỉnh Quảng Trị sẽ căn cứ kết quả đánh giá về hiệu quả, độ chính xác, khả năng tích hợp và các điều kiện về dữ liệu, hạ tầng, nhân lực, an toàn thông tin để quyết định hướng xử lý tiếp theo. Trường hợp đáp ứng yêu cầu, mô hình có thể được tiếp tục hoàn thiện và xem xét nhân rộng, qua đó đưa AI từ một công cụ thử nghiệm trở thành một phương thức hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công.