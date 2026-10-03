Hà Nội xử lý hơn 4.200 vụ vi phạm thị trường trong 9 tháng

Đáng chú ý, vi phạm ngày càng gắn với thương mại điện tử, mạng xã hội, kho hàng và các khâu trung gian, đòi hỏi tăng cường truy nguồn và xử lý theo chuỗi.

Tại Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10/2026 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 2/10, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thông tin về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 4.201 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hơn 60,4 tỷ đồng.

Theo ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố, trong thời gian từ ngày 16/12/2025 đến 15/9/2026, lực lượng Quản lý thị trường thường xuyên theo dõi diễn biến cung - cầu, giá cả hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời chủ động kiểm tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Kết quả, lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 4.201 vụ. Giá trị hàng hóa tịch thu hơn 14,5 tỷ đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 41,7 tỷ đồng; tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 60,4 tỷ đồng.

Trong số này có 1.606 trường hợp hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 1.190 trường hợp hàng nhập lậu; 522 trường hợp hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 332 trường hợp vi phạm về giá; 208 trường hợp trong lĩnh vực thương mại điện tử và 6 trường hợp hàng giả.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, các vi phạm về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ tập trung ở nhóm hàng tiêu dùng. Phương thức kinh doanh cũng thay đổi khi hàng vi phạm không chỉ được phát hiện tại cửa hàng, cơ sở kinh doanh truyền thống mà còn xuất hiện tại kho hàng, điểm tập kết, sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội và các hoạt động livestream.

Đáng chú ý, trong nhiều trường hợp, hàng hóa được chia nhỏ, vận chuyển và giao nhận qua nhiều khâu trung gian nhằm che giấu nguồn hàng và chủ thể kinh doanh.

Trong lĩnh vực thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc đáng chú ý.

Tại Ninh Hiệp, Đội Quản lý thị trường số 17 phối hợp Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế thành phố kiểm tra, phát hiện 10.600 sản phẩm gồm lạp xưởng, nầm lợn đông lạnh và trứng gà đông lạnh được vận chuyển vào thị trường tiêu thụ. Vụ việc được lực lượng chức năng theo dõi, nắm tình hình từ khu vực biên giới trước khi kiểm tra phương tiện vận chuyển và kho lạnh.

Tại phường Yên Nghĩa, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp công an kiểm tra một doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm, phát hiện vụ việc liên quan đến thực phẩm bổ sung có dấu hiệu hàng giả và chuyển cơ quan công an xem xét, xử lý.

Tại khu vực xã Quang Minh, Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp Phòng An ninh đối ngoại, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình, phát hiện 260 tấn chân gà do nước ngoài sản xuất đã quá hạn sử dụng.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện thêm hơn 1.000 tấn. Vụ việc đã được chuyển Công an thành phố Hà Nội xem xét khởi tố.

Ông Dương Mạnh Hùng cho biết, Chi cục Quản lý thị trường thành phố sẽ tăng cường kiểm tra từ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ đến quá trình lưu thông, phân phối. Công tác kiểm tra được thực hiện theo hướng nhận diện rủi ro, phát hiện sớm trên mạng, xác minh ngoài thực tế, truy tìm nguồn gốc và xử lý theo chuỗi.

Trong những tháng cuối năm 2026, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Chi cục Quản lý thị trường thành phố dự kiến xây dựng 11 địa bàn, nhóm địa bàn trọng điểm, giao các Đội Quản lý thị trường tập trung nắm bắt tình hình, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Các nhóm hàng được tập trung kiểm tra gồm lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thời trang, điện tử, điện gia dụng và hàng thiết yếu.

Cùng với kiểm tra trực tiếp, lực lượng chức năng sẽ tăng cường phát hiện vi phạm trên môi trường mạng, xác minh ngoài thực tế, truy tìm nguồn gốc hàng hóa và xử lý theo chuỗi, từ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ đến quá trình lưu thông, phân phối...