Lộ diện người ẩn danh

Cơ quan Công an làm việc với Trần Thị Thu Hằng (ngồi bên phải)

Từ đơn trình báo của chị H., Công an xã Kỳ Khang xác minh, làm rõ “người ẩn danh” chính là Trần Thị Thu Hằng (1993, trú xã Kỳ Khang). Qua làm việc, bà Hằng thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện gỡ bỏ bài viết có nội dung xúc phạm. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi vi phạm và các quy định pháp luật, ngày 18-9, Công an xã Kỳ Khang cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với Trần Thị Thu Hằng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội.