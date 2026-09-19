Clip: Nam sinh hóa trang kinh dị, phản ứng của cô giáo gây bàn tán

Mỗi dịp Halloween, không khí ở nhiều trường học lại trở nên đặc biệt hơn khi các cô cậu học trò có cơ hội thỏa sức sáng tạo với những màn hóa trang và trò nghịch ngợm đầy bất ngờ.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại màn “troll” giáo viên của nhóm học sinh từng khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười. Chỉ bằng một màn hóa trang đơn giản nhưng được chuẩn bị khá kỹ, các cô cậu học trò đã khiến cô giáo có một phen giật mình ngay trước cửa lớp.

(Nguồn video: Xuân Yến)

Theo hình ảnh trong đoạn clip, một nam sinh đã hóa trang thành xác ướp bằng cách quấn kín khăn trắng quanh người. Sau khi hoàn tất màn hóa trang, cậu bạn đứng nép ngay phía sau cửa lớp, chờ thời điểm giáo viên bước vào.

Trong khi đó, phía bên trong lớp, những người bạn khác dường như đã biết trước kế hoạch. Không khí lúc này chẳng khác nào đang chờ đến khoảnh khắc “cao trào”, khi cả lớp cùng hồi hộp chờ phản ứng của cô giáo.

Và rồi thời khắc được mong chờ cũng đến.

Khi vừa mở cửa, nhìn thấy hình ảnh “xác ướp” đứng ngay trước mặt, cô giáo lập tức hét lên rồi vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Màn xuất hiện quá bất ngờ khiến nữ giáo viên rõ ràng không kịp chuẩn bị tinh thần.

Phía trong lớp, các học trò được phen cười nghiêng ngả trước phản ứng của cô. Có lẽ với nhóm học sinh, kế hoạch “troll” lần này đã thành công ngoài mong đợi.

Điều đáng nói là ngay cả sau khi nhận ra đây chỉ là trò nghịch ngợm của học trò, cô giáo dường như vẫn chưa hoàn toàn hết sợ.

Nữ giáo viên đứng phía ngoài cửa lớp, nép sang một bên rồi cẩn thận quan sát nam sinh hóa trang thành xác ướp. Thay vì lập tức bước vào, cô dường như muốn chắc chắn rằng “nhân vật” trước mặt không tiếp tục có màn xuất hiện bất ngờ nào khác.

Khoảnh khắc này lại càng khiến những người chứng kiến bật cười. Bởi lẽ, chỉ vài phút trước, cô giáo vẫn là người đứng lớp quen thuộc, còn các học trò là những cô cậu ngồi phía dưới chăm chú nghe giảng. Vậy mà chỉ sau một màn hóa trang, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.

Halloween vốn là dịp để mọi người hóa trang, vui chơi và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Với học sinh, những trò đùa như vậy có thể khiến không khí lớp học trở nên vui vẻ hơn, nhưng cũng cần lựa chọn cách trêu đùa phù hợp để tránh làm người khác hoảng sợ hoặc xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Còn với nhóm học sinh trong đoạn clip, có lẽ đây sẽ là một trong những màn “troll” giáo viên được cả lớp nhớ khá lâu, đặc biệt là khoảnh khắc cô vừa mở cửa đã quay đầu bỏ chạy vì bắt gặp “xác ướp” đứng chờ sẵn.