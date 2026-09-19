CSGT Gia lai vào cuộc xác minh clip nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm

Ngày 19/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2 vừa phối hợp Công an xã Ia Krái xác minh video ghi lại cảnh một số thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Video được đăng tải trên mạng xã hội Facebook và sau đó được lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh.

Theo kết quả làm việc, khoảng 17h ngày 18/9, nhóm 5 thanh thiếu niên đi trên 2 xe mô tô từ Đội 6 về hướng thôn Chư Nghé, xã Ia Krái.

Trong quá trình di chuyển, một người dùng điện thoại quay video rồi đăng lên các tài khoản TikTok có tên “Thành An” và “Minh Đạt”.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với H.N.T. (SN 2007).

Lực lượng CSGT tỉnh Gia Lai xác minh sau khi hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội.

Người này bị xác định điều khiển xe mô tô khi không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm. Phương tiện vi phạm đã bị tạm giữ.

Ngoài người điều khiển, chủ xe cũng bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, theo khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đối với người điều khiển chiếc xe còn lại, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Công an xã Ia Krái đồng thời đã giáo dục, răn đe 4 trường hợp có liên quan. Các trường hợp này cùng gia đình được yêu cầu cam kết chấp hành pháp luật, không tái phạm.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo thanh thiếu niên không thực hiện hoặc cổ súy các hành vi vi phạm pháp luật giao thông để quay video, đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem.

Cơ quan công an lưu ý những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội có thể trở thành căn cứ phục vụ xác minh, làm rõ người và phương tiện liên quan đến hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng đề nghị các gia đình tăng cường quản lý, nhắc nhở con em chấp hành quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt là quy định về đội mũ bảo hiểm, giấy phép lái xe và việc không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.