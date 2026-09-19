Bị phạt vì đăng hình ảnh cắt ghép, xúc phạm lên mạng xã hội

Thông tin từ Công an xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 1 công dân đăng tải hình ảnh cắt ghép và xúc phạm người khác lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 12/9 Công an xã Thái Thụy tiếp nhận đơn trình báo của công dân B.T.H (SN 2004, trú tại xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về việc bị một tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh cắt ghép kèm lời lẽ xuyên tạc, xúc phạm danh dự và nhân phẩm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thái Thụy đã nhanh chóng xác định chủ nhân của những bức ảnh nói trên là của C.T.H (SN 2001, trú tại Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) và mời lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ rõ ràng, C.T.H đã nhận thức được lỗi lầm, thừa nhận hành vi bốc đồng của mình và ký cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định về hành vi: "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", Công an xã Thái Thụy đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính công dân C.T.H với số tiền 12,5 triệu đồng.