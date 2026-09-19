Chặn đứng 2 đối tượng ném trứng gà non không rõ nguồn gốc qua biên giới

Ngày 19.9, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, đơn vị vừa phát hiện 2 người vận chuyển trái phép hàng chục kg trứng gà non không rõ nguồn gốc qua biên giới.

Danh tính 2 người gồm: Hoàng Anh Th. (SN 1990, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai cũ) và Lương Tiến C. (SN 1992, trú tại huyện Bát Xát cũ, tỉnh Lào Cai).

Trước đó, khoảng 19h ngày 15.9, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện 2 người đàn ông tại khu vực Mốc 102 (2), tổ dân phố số 28, phường Lào Cai, TP. Lào Cai (cũ) xách theo túi hàng có biểu hiện nghi vấn.

Số thực phẩm không rõ nguồn gốc bị phát hiện, thu giữ. Ảnh: Trần Anh

Khi tiến hành kiểm tra túi hàng, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 15kg trứng gà non của Th., 9kg của C, số hàng trên không có hóa đơn, chứng từ và có dấu hiệu hư hỏng.

Theo xác minh, 2 người giả làm khách du lịch sang nước ngoài để thu gom nhỏ lẻ trứng gà non rồi lợi dụng trời tối để ném qua hàng rào biên giới để đưa về Việt Nam.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ trứng gà non trên theo quy định.