Xe shipper bốc cháy giữa đường, người dân xúm lại giúp dập lửa

Người dân hợp sức giúp shipper dập lửa xe máy bốc cháy Xe máy của nam shipper bất ngờ bốc cháy giữa đường ở Đồng Tháp, người dân xung quanh nhanh chóng dừng lại hỗ trợ dập lửa.

Khoảng 16h ngày 15/9, khi đang lưu thông tại khu vực ấp K10 (xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) theo hướng từ cầu Phú Hiệp đến tiệm cà phê Hai Ơi, anh Minh Nhật (người dân địa phương) phát hiện xe máy của một shipper bốc cháy.

Lúc đó, anh Nhật đứng cách chiếc xe khoảng 10-20 m. Do đang chở theo con nhỏ, anh không tiến lại gần mà đứng từ xa quan sát.

"Lửa bốc lên ở khu vực máy xe và được dập tắt hoàn toàn sau khoảng 2-3 phút", anh kể lại với Tri Thức - Znews.

Thời điểm này, có nhiều người dân đang lưu thông trên đường. Khi phát hiện chiếc xe bốc cháy, một số người lập tức dừng lại hỗ trợ.

Anh Nhật cho biết xăng từ xe chảy ra nên những người có mặt không dùng nước đổ trực tiếp vào khu vực cháy. Thay vào đó, họ dùng khăn, áo thấm nước phủ lên phần máy đang cháy để dập lửa.

Sau khoảng 2-3 phút, ngọn lửa được dập tắt. Theo anh Nhật, hàng hóa trên xe không bị hư hại, chiếc xe cũng không ảnh hưởng nhiều. Vì vội di chuyển đi, anh không rõ nguyên nhân khiến xe bốc cháy.

Sau khi chứng kiến cảnh người dân giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, anh Nhật quay lại hình ảnh này và đăng lên mạng xã hội. Nhiều bình luận bày tỏ sự đồng cảm với nam shipper và cảm ơn những người dân đã dừng lại hỗ trợ khi chiếc xe bốc cháy. "Thương nhất tình nghĩa đùm bọc lẫn nhau của người miền Tây", một người viết. "Tội anh shipper nhưng may mắn gặp người dân tốt bụng không ngại nguy hiểm dập lửa giúp. Cảm ơn các cô chú", một tài khoản khác bình luận.

Hoàng Hoàng