Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, một người tử vong, hai bị cáo lĩnh án

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, Lê Văn Khẹt (SN 1981, trú tại khu phố Nam 2, phường Liên Hòa, TP Quảng Ninh) và Nguyễn Quốc Toàn (SN 1983, trú tại tổ 10, khu 3, phường Bãi hCháy, TP Quảng Ninh) có mâu thuẫn từ trước với anh N.V.T (SN 1987, trú tại phường Liên Hòa, TP Quảng Ninh).

Tối 18/2/2026, khi Khẹt và Toàn đang ăn uống tại nhà, anh T gọi điện thoại. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra cãi vã, chửi bới và thách thức nhau. Sau đó, Khẹt hẹn anh T đến nhà để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 22h20 phút cùng ngày, anh N.V.T. điều khiển xe máy đến trước cổng nhà Khẹt. Tại đây, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Khi anh T. bỏ chạy, Khẹt và Toàn đuổi theo, tấn công khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong tại hiện trường.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Nguyễn Thành Nam, bạn của anh T, đến nhà Khẹt tìm người. Khẹt cho biết vừa xảy ra xô xát với anh T. và chỉ về phía cuối ngõ. Đi theo hướng được chỉ dẫn, anh Nam phát hiện nạn nhân nằm bất động nên gọi cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình. Tuy nhiên, anh T. đã tử vong.

Ngày 19/2/2026, Lê Văn Khẹt và Nguyễn Quốc Toàn đến Cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng và trích xuất dữ liệu camera an ninh. Kết quả giám định pháp y xác định, nạn nhân tử vong do các thương tích nghiêm trọng dẫn đến suy hô hấp, tuần hoàn cấp.

Dữ liệu camera ghi lại diễn biến vụ việc trong khoảng hơn 3 phút. Căn cứ hình ảnh camera cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định Khẹt và Toàn trực tiếp tấn công anh N.V.T, dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong.

Hai bị cáo bị truy tố về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp phạm tội “có tính chất côn đồ”. Quá trình giải quyết vụ án, Khẹt và Toàn đầu thú, thành khẩn khai báo nên được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Khẹt tù chung thân; bị cáo Nguyễn Quốc Toàn 15 năm tù, cùng về tội “Giết người”.

Vụ án là bài học cảnh tỉnh về hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của việc sử dụng rượu bia, thiếu kiềm chế và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.