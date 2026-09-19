Khởi tố 7 bị can vận chuyển hơn 1.200 chiếc iPhone qua biên giới

Hứa Văn Ngọc cùng số điện thoại iPhone bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 29/8/2026, tại khu vực Trạm thu phí trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang Hứa Văn Ngọc (SN 1984, trú tại phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh) đang vận chuyển số lượng lớn điện thoại di động không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.217 chiếc iPhone đã qua sử dụng, tổng trị giá hơn 9 tỉ đồng.

Làm việc với cơ quan Công an, Hứa Văn Ngọc khai nhận được thuê vận chuyển số điện thoại trên từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 80.000 đồng/chiếc.

Để thực hiện, Ngọc thuê Lê Văn Thông (SN 1984, trú tại xã Hải Sơn, TP Quảng Ninh). Sau đó, Thông chỉ đạo một nhóm gồm 5 người trực tiếp bốc vác, vận chuyển số điện thoại qua khu vực bờ sông biên giới trước khi đưa vào nội địa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Hứa Văn Ngọc, Lê Văn Thông và 5 bị can liên quan về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.