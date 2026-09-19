Quy tập hài cốt liệt sĩ ở Đắk Lắk, phát hiện di vật ghi 'Anh Luân'

Ngày 19/9, Đội K51 - Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phối hợp với Ban CHQS xã Sơn Thành và các cơ quan chức năng quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Mỹ.

Trước đó, bà Trịnh Thị Vân (SN 1962) cung cấp thông tin về một phần mộ liệt sĩ được chôn cất tại khu vực gần nhà bà từ khoảng năm 1973.

Hài cốt liệt sĩ được quy tập nhờ tin báo của bà Trịnh Thị Vân. Ảnh: Đội K51

Theo lời kể của bà Vân, thời điểm đó xảy ra một trận đánh giữa quân ta và địch. Một bộ đội hy sinh và được mẹ con bà chôn cất cách nhà khoảng 70m.

Phần mộ nằm gần một bụi tre, cạnh hầm chiến đấu cá nhân và khu vực tăng gia sản xuất của lực lượng cách mạng.

Đến tháng 9/2026, từ ký ức và thông tin lưu giữ nhiều năm, bà Vân báo sự việc với Ban CHQS xã Sơn Thành và Đội K51.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tổ chức xác minh, khảo sát thực địa, đối chiếu các dữ liệu liên quan. Sau đó, Đội K51 phối hợp với Ban CHQS xã Sơn Thành tiến hành tìm kiếm và quy tập được một hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt được tìm thấy trong tình trạng xương, răng đã bị phân hủy, không đủ điều kiện lấy mẫu để giám định ADN.

Các di vật được tìm thấy gồm một áo bộ đội, ví da, võng dù, tăng, dây dù, pin và một số vỏ đạn.

Đáng chú ý, lực lượng tìm kiếm phát hiện một miếng nhựa có ghi bằng bút bi dòng chữ “Anh Luân”. Phía dưới còn một dòng chữ khác, trong đó có cụm từ “At, đóng quân...”.

Đây là những di vật được phát hiện cùng hài cốt, có thể là manh mối phục vụ quá trình xác minh, tìm kiếm thông tin về liệt sĩ. Tuy nhiên, hiện chưa có cơ sở xác định danh tính người hy sinh từ dòng chữ trên.

Hiện hài cốt liệt sĩ cùng các di vật được thờ cúng, bảo quản tại Phòng thờ Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Sơn Thành, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Theo Đội K51, đây là hài cốt liệt sĩ thứ 34 được đơn vị quy tập trong và ngoài nước kể từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.