Hà Nội đẩy mạnh giám sát chất lượng bữa ăn bán trú trong trường học

Kiểm tra thực phẩm tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (phường Yên Hòa). (Ảnh: Lê Nguyễn)

Liên quan đến thông tin phản ánh một số học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (phân hiệu Hoàng Liệt) có biểu hiện bất thường về sức khỏe trong các ngày 9 và 10/9, thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngày 19/9, Sở đã nhận được báo cáo của UBND phường Hoàng Liệt.

Theo báo cáo, tối 9/9, nhà trường nhận thông tin về 9 học sinh lớp 1B2 nghỉ học với các biểu hiện sốt, buồn nôn. Các học sinh này có tham gia bữa ăn bán trú tại phân hiệu Hoàng Liệt vào trưa 8/9. Trong ngày 8/9, có 1.770 học sinh ăn bán trú tại phân hiệu; ngoài 9 trường hợp trên, nhà trường không ghi nhận thêm học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe liên quan đến sự việc.

Đến ngày 10/9, 5 học sinh sức khỏe ổn định, trở lại lớp; 3 trường hợp nhập viện điều trị và 1 trường hợp được khám, kê đơn thuốc, hướng dẫn về nhà theo dõi, sau đó tiếp tục được gia đình đưa vào viện ngày 11/9. Tại buổi làm việc do UBND phường Hoàng Liệt tổ chức ngày 15/9, phụ huynh cho biết sức khỏe các học sinh đã ổn định và trở lại trường, riêng 1 trường hợp do viêm phế quản cấp vẫn điều trị tại bệnh viện.

Qua làm việc với nhà trường, phụ huynh và cơ sở y tế, chưa xác định được nguyên nhân cụ thể của các trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm cho biết, 4 học sinh nhập viện được ghi nhận rối loạn tiêu hóa; kết quả xét nghiệm không phát hiện vi-rút và chưa có căn cứ xác định nguyên nhân trực tiếp từ một khâu cụ thể. Yếu tố cơ địa cá nhân có thể có liên quan.

Theo nhà trường, công tác giao nhận thực phẩm, chế biến, vận chuyển và chia suất ăn được thực hiện theo quy trình; thực phẩm có tem, nhãn và hồ sơ phục vụ truy xuất nguồn gốc trên hệ thống HanoiCheck. Việc giao nhận có sự tham gia của đại diện nhà trường, đơn vị cung cấp và Ban đại diện phụ huynh.

Tại buổi làm việc, các phụ huynh không khẳng định nguyên nhân sự việc xuất phát từ thực phẩm hoặc bữa ăn bán trú tại trường, đồng thời đề nghị nhà trường tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu quản lý, cung ứng và tổ chức bữa ăn; nghiên cứu cơ chế giám sát có sự tham gia của phụ huynh và xây dựng quy trình xử lý khi phát sinh tình huống tương tự.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc làm việc, UBND phường Hoàng Liệt yêu cầu nhà trường nghiêm túc tiếp thu ý kiến xây dựng của phụ huynh; xử lý các tình huống, báo cáo kịp thời về UBND phường, bảo đảm công tác an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú; phối hợp đại diện Ban phụ huynh lớp trao đổi, làm việc về các nội dung phụ huynh lớp 1B2 đang quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bếp ăn bán trú tại trường.

Ngày 16/9, UBND phường tổ chức kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Chu Văn An, tập trung vào khâu chia thành phẩm và vận chuyển đến các lớp; đồng thời rà soát lại toàn bộ quy trình cung cấp, nguồn gốc thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú.

Liên quan thông tin đơn kiến nghị được đăng tải trên mạng xã hội, UBND phường cho biết đến 14h ngày 19/9, phường và Trường Tiểu học Chu Văn An chưa nhận được bất kỳ đơn thư phản ánh, kiến nghị nào của phụ huynh như nội dung đăng tải. Công an phường đang tiếp tục xác minh việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội.