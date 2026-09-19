Nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ mất tích nhiều ngày sau khi rời phòng trọ, hé lộ hướng di chuyển cuối cùng

Ngày 19/9, Công an phường An Phú Đông (TP.HCM) đang xác minh, điều tra vụ anh Phan Văn Khải (SN 2005, quê Khánh Hòa), sinh viên năm cuối một trường đại học tại TP.HCM, mất liên lạc sau khi rời phòng trọ để chạy xe ôm công nghệ.

Theo thông tin ban đầu, anh Khải sống cùng anh trai tại một phòng trọ trên đường Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông. Thời gian gần đây, nam sinh đăng ký chạy xe ôm công nghệ vào thời gian rảnh để kiếm thêm thu nhập.

Anh Phan Văn Khải (bên trái) mất liên lạc từ ngày 16/9. Ảnh NDCC

Chiều 16/9, anh Khải rời phòng trọ trong trang phục của tài xế xe ôm công nghệ và chạy xe về hướng khu vực TP Thủ Đức cũ. Tối cùng ngày, anh trai nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được.

Đến ngày 17/9, người anh thông báo sự việc cho gia đình. Cha mẹ anh Khải từ quê vào TP.HCM phối hợp tìm kiếm con trai. Sau nhiều nỗ lực nhưng chưa có thông tin, gia đình đến cơ quan công an trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Thời điểm rời phòng trọ, anh Khải mặc đồng phục xe ôm công nghệ, quần tây màu xám và điều khiển xe máy Yamaha Sirius màu xanh.

Công an đang tiếp tục xác minh các thông tin liên quan để tìm kiếm anh Khải. Người dân nếu có thông tin về nam sinh này có thể liên hệ anh Phan Hồng Đức qua số điện thoại 0824.063.781 để hỗ trợ gia đình.