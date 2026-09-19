Vi phạm tại Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 (NHNN) thông báo kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu, qua đó cho thấy doanh nghiệp có bộc lộ những vi phạm, tồn tại và bị cơ quan quản lý xử phạt.

Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu còn các tồn tại, vi phạm bao gồm: Chưa đảm bảo thời hạn gửi bản quy trình nội bộ sau khi cập nhật, sửa đổi về Cục Phòng chống rửa tiền.

NHNN Khu vực 2 thông báo xử phạt Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu (ảnh minh họa: GG).

Công ty chưa kịp thời đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền. Chưa thực hiện đầy đủ việc lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu khi nhận biết khách hàng. Chưa đảm bảo thời hạn khi gửi báo cáo đánh giá kết quả rủi ro về rửa tiền năm 2025.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu còn tồn tại trong việc xác định giá trị gia tăng trong hoạt động mua, bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ.

Căn cứ hành vi vi phạm, Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu.

Đồng thời, NHNN Khu vực 2 đã phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Căn cứ kết luận thanh tra, Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã đưa ra 3 kiến nghị và 3 khuyến nghị đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Kết luận thanh tra Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu.

Bên cạnh vi phạm, tồn tại, kết luận thanh tra cũng nêu những mặt tích cực tại Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu như, có hoạt động kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ với doanh số lớn, hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Doanh nghiệp có đầu tư cơ sử vật chất, máy móc thiết bị phù hợp cho hoạt động sản xuất, duy trì hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát hàm lượng vàng trong sản phẩm.

Công ty có thực hiện đóng mã ký hiệu, hàm lượng vàng, có công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng sản phẩm, có hồ sư, tài liệu công bố tiêu chuẩn và chứng nhận chất lượng...