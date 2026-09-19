An Giang: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trong vụ cháy 4 căn nhà

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại tổ 2, khóm Bà Bài (phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) khiến 4 căn căn nhà cấp 4 của các hộ dân bị thiêu rụi hoàn toàn vào trưa ngày 18/9.

Tại các gia đình, lãnh đạo phường Vĩnh Tế đã thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, mất mát; động viên người dân sớm vượt qua sự cố, ổn định cuộc sống; trao hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ cùng một số nhu yếu phẩm góp phần giúp các gia đình gặp nạn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Lãnh đạo phường Vĩnh Tế cũng chỉ đạo các ngành, đoàn thể phường tiếp tục quan tâm, phối hợp hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang trao hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại bởi vụ hoả hoạn.

Trong sáng 19/9, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tế phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường và Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn xảy ra tại tổ 2, khóm Bà Bài; giúp người dân di dời tài sản còn lại, thu dọn hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện để cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng Công an phường Vĩnh Tế, An Giang hỗ trợ người dân di dời tài sản còn lại sau vụ cháy.

Trước đó, khoảng 12 giờ 10 phút trưa 18/9, Công an phường Vĩnh Tế nhận tin báo xảy ra cháy nhà dân tại tổ 2, khóm Bà Bài. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phối hợp chữa cháy và giúp người dân di dời tài sản. Đến khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Tuy nhiên, vụ cháy khiến 4 căn nhà cấp 4 của các hộ dân gồm: Bà Nguyễn Thị Út, bà Nguyễn Hoa Bảnh, ông Trịnh Thanh Hùng và ông Trịnh Văn Khắn bị thiêu rụi hoàn toàn, với tổng diện tích khoảng 350 m². Tổng thiệt hại tài sản do vụ hỏa hoạn ước tính khoảng 695 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp làm rõ.