Tìm thấy thi thể 2 cha con bị điện giật rơi xuống sông

Lãnh đạo xã trao hỗ trợ cho gia đình gặp nạn.-:-

Theo trình báo, khoảng 19 giờ ngày 18-9, tại cụm bè cá ở ấp Long Châu, xã Long Khánh, anh Nguyễn Văn Hơn (SN 1985) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1991) và con trai Nguyễn Nhật Hào (SN 2014) đang sinh hoạt trên bè thì cháu Hào bất ngờ bị điện giật. Anh Hơn nhảy đến cứu con cũng bị điện giật theo. Chị Hồng định ngắt điện nhưng không kịp, chạy sang cầu cứu người dân xung quanh thì cũng bị giật.Nghe tiếng kêu cứu, ông Nguyễn Doãn Vân và ông Nguyễn Văn Lượm (ở bè gần đó) chạy sang ứng cứu. Ông Vân cũng bị điện giật ngã nhưng được ông Lượm kịp thời kéo lên, sau đó ông Lượm tiếp tục cứu được chị Hồng, còn ông Vân chạy đi cắt cầu dao tổng để ngắt điện.Hậu quả, anh Hơn và cháu Hào bị điện giật, rơi xuống sông mất tích. Ba người còn lại sức khỏe đã ổn định.Ngay trong đêm, Công an xã Long Khánh phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, nhưng do trời tối, nước sâu, nhiều bè cá liền kề nên gặp nhiều khó khăn. Đến sáng 19-9, thi thể 2 cha con đã được tìm thấy.Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định.LONG GIANG