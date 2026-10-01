Liên tiếp ca rắn cắn, trại rắn Đồng Tâm cảnh báo

Mùa mưa, số ca rắn cắn tại Trại rắn Đồng Tâm tăng rõ rệt. Ảnh: Flickr.

Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa I Lê Văn Tâm, Phó chủ nhiệm khoa Điều trị rắn cắn, Trại rắn Đồng Tâm, cho biết từ đầu năm đến nay, khoa đã điều trị khoảng 800 trường hợp bị rắn và côn trùng cắn. Trong đó, bệnh nhân bị rắn độc cắn chiếm khoảng 55%.

Riêng trong tháng 9, khoa tiếp nhận và điều trị 83 ca rắn cắn, tăng 19 trường hợp so với tháng trước. Theo bác sĩ Tâm, trong các trường hợp bị rắn độc cắn, rắn lục đuôi đỏ là một trong những loài được ghi nhận tấn công người dân nhiều.

Trước đó, Bệnh viện Quân y 120 (Đồng Tháp) tiếp nhận nam bệnh nhân 44 tuổi bị rắn cắn khi đang cắt cỏ tại khu vực ao. Theo gia đình, con rắn có màu xanh, kích thước khoảng bằng ngón chân cái, chưa xác định chính xác loài. Con rắn cắn vào ngón áp út bàn tay trái của bệnh nhân.

Khoảng 3 phút sau khi bị rắn cắn, người này bắt đầu chóng mặt. Khoảng 20 phút sau, bệnh nhân nhiều lần nôn ra máu. Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 120 cấp cứu.

Lúc nhập viện, khoang miệng bệnh nhân còn ứ đọng nhiều máu. Bàn tay trái sưng nề, phù từ bàn tay lên đến khuỷu tay và có biểu hiện chảy máu. Các chỉ số đông máu bị rối loạn.

Bàn tay sưng phù của bệnh nhân bị rắn cắn. Ảnh: BVCC.

Trước tình trạng nguy hiểm, các bác sĩ và điều dưỡng khẩn trương cấp cứu, theo dõi sát diễn biến và tích cực điều trị. Bệnh nhân được sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn, huyết tương tươi đông lạnh, huyết thanh kháng độc tố uốn ván, thuốc kháng tiết acid dạ dày và kháng sinh.

Sau 6 giờ điều trị, các chỉ số dần ổn định. Bệnh nhân tiếp tục được đánh giá và sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn. Sau 12 giờ, tình trạng phù nề tay chân giảm, các chỉ số tiếp tục cải thiện.

Bác sĩ Tâm lưu ý mùa mưa là thời điểm người dân cần cẩn trọng khi làm việc tại những khu vực nhiều cây cỏ, ao hồ hoặc nơi nước ngập. Người dân nên dọn sạch khu vực quanh nhà, phát quang bụi rậm và sử dụng đèn khi đi lại vào ban đêm.

Khi làm việc ở ruộng, vườn, người dân cần chú ý vị trí đặt tay, chân. Trong những ngày mưa bão hoặc khi nước ngập quanh nhà, không nên chủ quan khi di chuyển và làm việc tại những khu vực có nguy cơ rắn trú ẩn.

Khi làm nương, ruộng hoặc làm việc tại nơi nhiều cây cỏ, người dân nên sử dụng các phương tiện bảo hộ như ủng, găng tay và mang theo gậy để kiểm tra khu vực phía trước, tránh giẫm hoặc chạm vào rắn.

Nếu nhìn thấy rắn, người dân cần giữ khoảng cách, không tìm cách bắt hoặc chọc rắn. Trường hợp bị rắn cắn, cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động, cố định tay hoặc chân bị cắn và nhờ người đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Người dân không nên garo, rạch vết cắn, hút nọc độc hoặc đắp lá, hóa chất lên vết thương.

“Một số người vẫn còn dùng các động tác rạch, hút máu và đắp các loại lá, hóa chất. Những cách này không có hiệu quả mà còn làm mất thời gian quý báu để đến cơ sở y tế được dùng huyết thanh kháng nọc sớm”, bác sĩ Tâm cho biết.

Theo bác sĩ, việc trì hoãn đến viện còn có thể để lại di chứng, gây khó khăn cho quá trình điều trị. Đặc biệt, với trường hợp bị rắn độc cắn và lượng nọc nhiều, nếu chần chừ, tình trạng có thể diễn biến nhanh và nguy hiểm đến tính mạng.

Người bị rắn cắn cũng không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám. Những biểu hiện như chóng mặt, chảy máu, nôn ra máu hoặc sưng nề nhanh cần được đưa đến cơ sở y tế để xử trí sớm.