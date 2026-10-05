Trẻ mắc sốt xuất huyết Dengue chuyển nặng, cảnh giác biến chứng xuất huyết tiêu hóa

Ngày 5/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi (Trung tâm Nhi) vừa điều trị thành công trường hợp trường hợp em C.T.H.N. (15 tuổi, phường Thuận Hóa, TP Huế) mắc sốt xuất huyết Dengue nặng, biến chứng xuất huyết tiêu hóa.

Em N. khởi bệnh với sốt cao 3 ngày, đau đầu, nôn dịch màu nâu và đi cầu phân đen. Sau đó, N. nôn ra khoảng 150ml máu, xuất hiện huyết áp kẹt và giảm hematocrit, được xác định có tình trạng xuất huyết tiêu hóa nặng.

Các bác sĩ tiến hành hồi sức chống sốc, truyền máu và nội soi cấp cứu. Qua nội soi, phát hiện ổ loét hành tá tràng đang chảy máu. Ê-kíp tiến hành cầm máu bằng hemoclip kết hợp tiêm adrenaline.

Trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue nặng, biến chứng xuất huyết tiêu hóa xuất viện sau thời gian điều trị. Ảnh: NQ.

Do tình trạng mất máu và tái xuất huyết nhiều lần, trẻ cần được truyền lượng lớn chế phẩm máu, tổng cộng tương đương hơn 6.000ml máu, gồm 5.400ml khối hồng cầu, 500ml huyết tương và 3 đơn vị tiểu cầu.

Sau khoảng 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng trẻ ổn định. Em N. tiếp tục được tiếp tục theo dõi, điều trị, thêm 2 tuần, được xuất viện.

ThS.BS Phạm Kiều Lộc, Phụ trách Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi cho hay, sốt xuất huyết Dengue có thể diễn tiến nặng nhanh chóng, vì vậy, cha mẹ không nên chủ quan khi trẻ mắc bệnh.

Khi trẻ mắc sốt xuất huyết xuất hiện các biểu hiện như nôn nhiều hoặc nôn ra máu, đi cầu phân đen, đau bụng nhiều, lừ đừ, mệt bất thường, tay chân lạnh, da lạnh ẩm, tiểu ít, khó thở hoặc có dấu hiệu choáng, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Đặc biệt, nôn ra máu hoặc đi cầu phân đen ở trẻ mắc sốt xuất huyết Dengue là những dấu hiệu nguy hiểm, có thể liên quan đến xuất huyết tiêu hóa và cần được cấp cứu kịp thời.

ThS.BS Phạm Kiều Lộc nhấn mạnh, phòng bệnh vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Cha mẹ cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt, loại bỏ các vật dụng có khả năng đọng nước quanh nhà và vệ sinh môi trường để hạn chế nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh.

Ngoài ra, cha mẹ nên chủ động trao đổi với bác sĩ hoặc cơ sở tiêm chủng để được đánh giá tình trạng sức khỏe, độ tuổi và tiền sử tiêm chủng của trẻ, từ đó được tư vấn vaccine Dengue phù hợp, lịch tiêm đầy đủ và những lưu ý cần thiết trước và sau tiêm.

"Việc tiêm vaccine đúng chỉ định, kết hợp với phòng tránh muỗi đốt và loại bỏ các ổ nước đọng quanh nhà, sẽ góp phần tạo thêm một lớp bảo vệ cho trẻ trước nguy cơ mắc và diễn tiến nặng do sốt xuất huyết Dengue", ThS.BS Phạm Kiều Lộc chia sẻ.

CDC TP Huế triển khai các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: AS.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Huế, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn ghi nhận 282 ca sốt xuất huyết, không ghi nhận trường hợp tử vong. Trung tâm Y tế Phú Xuân là nơi ghi nhận nhiều ca bệnh nhất với 94 ca.

CDC TP Huế cho biết, thời gian gần đây, thời tiết thay đổi thất thường, chuẩn bị bước vào mùa mưa bão, đây là thời điểm thích hợp để các dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng. Do đó, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng thời tuyên truyền, vận động những người xung quanh cùng vệ sinh môi trường, dọn dẹp các vật phế thải, dụng cụ chứa nước trong và ngoài nhà.

Khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi cơ, phát ban hoặc các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn nhiều, chảy máu, lừ đừ, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.