Có nên bôi mỡ cho cao su giảm chấn ô tô không?

Các bushings cao su trên xe ô tô đóng vai trò quan trọng trong việc giảm chấn và cách âm, nhưng chúng dễ bị hao mòn do điều kiện môi trường và thiếu bôi trơn. Việc bảo dưỡng định kỳ bằng cách làm sạch và bôi một lớp mỡ phù hợp giúp kéo dài tuổi thọ, duy trì hiệu suất vận hành.

Hệ thống giảm chấn và các chi tiết cao su cần được bảo dưỡng định kỳ để duy trì hiệu quả vận hành, kéo dài tuổi thọ. Ảnh: Jalopnik

Các bushings cao su trên ô tô cần được bảo dưỡng định kỳ bao gồm làm sạch và bôi một lớp mỡ mỏng để đảm bảo bôi trơn hiệu quả. Nếu không được bôi trơn đầy đủ, bushings sẽ nhanh chóng bị mòn, gây ra tiếng kêu rít khó chịu và ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát tay lái.

Vị trí của các bushings thường nằm ở gầm xe, nơi chịu tác động trực tiếp từ các yếu tố môi trường như nhiệt độ thay đổi, bụi bẩn, muối đường và các tác nhân gây ăn mòn khác. Những yếu tố này góp phần làm giảm tuổi thọ của các bộ phận cao su nếu không được bảo vệ đúng cách.

Quá trình bảo dưỡng đúng cách bao gồm việc làm sạch lớp mỡ và bụi bẩn cũ bằng dung dịch tẩy dầu mỡ trước khi bôi lớp mỡ mới. Tuy nhiên, không phải loại mỡ nào cũng phù hợp với các loại cao su khác nhau.

Các sản phẩm mỡ có nguồn gốc dầu mỏ như WD-40 không được khuyến khích sử dụng vì có thể gây hư hại cho cao su. Thay vào đó, các loại mỡ silicone hoặc PTFE được đánh giá an toàn hơn đối với bushings cao su tự nhiên.

Đối với bushings làm từ polyurethane, mỡ silicone hoặc xà phòng lithium là lựa chọn phù hợp để duy trì độ bền và tính đàn hồi của vật liệu.

Người dùng cũng cần lưu ý không nên bôi quá nhiều mỡ vì lượng mỡ dư thừa sẽ hút bụi bẩn và cặn bẩn, từ đó làm tăng ma sát và gây mòn nhanh hơn thay vì bảo vệ bushings.

Việc bảo dưỡng đúng cách không chỉ giúp giảm tiếng ồn mà còn góp phần duy trì sự ổn định và an toàn khi vận hành xe, đặc biệt là trong các điều kiện đường xá khắc nghiệt.