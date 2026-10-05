Lấy trọn khối u thận hiếm gặp qua phẫu thuật nội soi

Theo Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nữ bệnh nhân phát hiện khối u thận trong một lần khám sức khỏe. Trước đó, người bệnh không có biểu hiện bất thường rõ ràng.

Hình ảnh chụp CT (cắt lớp vi tính) của bệnh nhân cho thấy u thận phải với chồi tĩnh mạch chủ dưới. Ảnh: BVCC

Kết quả chẩn đoán cho thấy khối u đã gây huyết khối trong tĩnh mạch thận và lan vào tĩnh mạch chủ dưới khoảng 4 cm. Tình trạng này khiến ca phẫu thuật trở nên phức tạp do huyết khối có nguy cơ di chuyển theo dòng máu lên tim hoặc động mạch phổi, gây tắc mạch cấp.

Theo các chuyên gia, khoảng 4-10% trường hợp ung thư thận có huyết khối trong tĩnh mạch thận hoặc tĩnh mạch chủ dưới. Bệnh có thể tiến triển âm thầm, đến khi khối u phát triển hoặc xâm lấn hệ thống mạch máu mới được phát hiện.

Trước những đặc điểm trên, ê-kíp Khoa Phẫu thuật Tiết niệu lựa chọn phẫu thuật nội soi để xử lý tổn thương. TS.BS Đỗ Ngọc Sơn, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết phẫu thuật nội soi điều trị u thận có huyết khối lan vào tĩnh mạch chủ là kỹ thuật khó trong ngoại khoa tiết niệu. Trong quá trình mổ, ê-kíp phải kiểm soát chặt chẽ các mạch máu lớn, đồng thời hạn chế nguy cơ huyết khối di chuyển.

“Chúng tôi thực hiện thành công phẫu thuật nội soi cho trường hợp u thận có huyết khối tĩnh mạch chủ mức độ II (T3b). Đó là một ca mổ đầy thách thức, nhưng việc lấy trọn khối u và huyết khối một cách an toàn là kết quả rất đáng tự hào của phẫu thuật viên và ê-kíp phẫu thuật”, TS.BS Đỗ Ngọc Sơn chia sẻ.

TS.BS Đỗ Ngọc Sơn – Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu và người bệnh sau ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đây là trường hợp đầu tiên được phẫu thuật thành công bằng phương pháp này tại Khoa Phẫu thuật Tiết niệu. Tại Việt Nam, số trường hợp được điều trị bằng phẫu thuật nội soi cắt thận kết hợp lấy huyết khối ở tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ dưới vẫn còn ít.

Trường hợp trên cũng cho thấy u thận có thể không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Một số người bệnh chỉ phát hiện tổn thương khi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi bệnh đã tiến triển.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, trong đó thực hiện siêu âm và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh phù hợp theo chỉ định. Những phương pháp này có thể giúp phát hiện tổn thương tại thận ngay cả khi người bệnh chưa xuất hiện triệu chứng.

Khi có các dấu hiệu như đau vùng thắt lưng, tiểu máu hoặc phát hiện bất thường tại thận qua siêu âm, người bệnh nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa phù hợp để được thăm khám và đánh giá. Phát hiện tổn thương ở giai đoạn sớm giúp bác sĩ có thêm lựa chọn điều trị và giảm nguy cơ biến chứng khi bệnh tiến triển.