'Mùa hè năm ấy' tập 25: Mẹ Phương nhất quyết không cho con gái lấy Khánh

Trong Mùa hè năm ấy tập 25 lên sóng tối nay, 5/10, bà Ngọc (Vân Dung) nói Phương (Minh Thu) phải tự chọn bạn đời xứng đáng và yêu thương mình nhưng dứt khoát đó không thể là Khánh (Tô Dũng). Lý do vì bà Ngọc không tin Khánh có thể là chỗ dựa suốt cuộc đời cho Phương. "Ơn huệ cũng đã trả hết rồi, con thôi đi có được không?", bà Ngọc nói.

Ngay khi nhận thông tin hộ kinh doanh của Khánh nộp hồ sơ tham gia thầu nội thất cho khách sạn, Tùng lập tức nói chuyện với Phương. Tùng cho rằng Phương giả vờ không biết chuyện trong khi trước đó đã đưa ra tiêu chí tái sử dụng và tìm đối tác tham gia dự án thầu lần này.

"Tùng luôn tin tưởng ở Phương với sự công bằng và công tâm, tất cả những gì mà Phương đã cống hiến nhưng có vẻ như Tùng đã nhầm. Phương đang vì Khánh mà gạt bỏ đi mọi nguyên tắc của mình", Tùng nói.

Ở diễn biến khác, Tùng (Trọng Lân) một mặt để Phương lo việc tái cấu trúc khách sạn nhưng mặt khác lại đi cửa sau cài người vào. Đổi lại đối tác đưa cho Tùng 400 triệu đồng để nhận sự hậu thuẫn nhằm thắng thầu để gạt Khánh ra ngoài.

Kế hoạch của Tùng có thành công? Phương có nghe theo lời bà Ngọc? Chi tiết tập 25 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối nay trên VTV3.