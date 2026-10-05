Chồng qua đời, vợ mới phát hiện bí mật động trời suốt nhiều năm chung sống

Theo South China Morning Post (SCMP), người phụ nữ họ Shen ở Thượng Hải kết hôn với chồng, họ Jin, vào tháng 7/1999. Hai người có một con trai và một con gái.

Ông Jin qua đời vào tháng 5/2022, sau hơn 20 năm chung sống với vợ. Tuy nhiên, phải đến sau khi chồng mất, bà Shen mới phát hiện một bí mật mà ông đã giấu kín trong nhiều năm.

Trong quá trình sắp xếp đồ đạc của người chồng quá cố, bà phát hiện ông đã duy trì quan hệ tình cảm với một phụ nữ họ Tao từ năm 2015. Điều khiến bà sốc hơn là trong khoảng thời gian này, ông Jin đã chuyển cho người tình hơn 19 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,8 triệu USD (gần 73 tỷ đồng).

Hình ảnh một cặp vợ chồng lớn tuổi dùng bữa cùng nhau. Phần lớn người dùng mạng xã hội ủng hộ phán quyết của tòa án, theo đó yêu cầu nhân tình hoàn trả số tiền. Ảnh: Getty Images.

Khoản tiền khổng lồ được chuyển trong nhiều năm khiến bà Shen quyết định đưa vụ việc ra tòa, yêu cầu người tình của chồng hoàn trả số tiền mà bà cho rằng thuộc về tài sản chung của vợ chồng.

Vụ việc sau đó thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc, khi câu chuyện không chỉ xoay quanh một cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ mà còn đặt ra câu hỏi về quyền đối với tài sản chung khi một người trong hôn nhân tự ý chuyển một khoản tiền rất lớn cho người thứ ba.

Theo SCMP, tòa án cuối cùng đã yêu cầu người tình của ông Jin hoàn trả số tiền cho người vợ.

Câu chuyện cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi bí mật về cuộc hôn nhân chỉ được hé lộ sau khi người chồng qua đời. Trong suốt nhiều năm, bà Shen hoàn toàn không biết chồng mình có một mối quan hệ khác kể từ năm 2015.

(Nguồn: South China Morning Post (SCMP), 19/1/2026)