Điện Biên: Kịp thời hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Khu vực tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu tại một bệnh viện. (Ảnh minh họa: TTXVN/Vietnam+)

Ngày 5/10, Trung tâm Y tế Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một sản phụ bị sốc mất máu do rau tiền đạo trung tâm chảy máu nặng. Đáng chú ý, trong quá trình phẫu thuật, 4 cán bộ y tế đã hiến 3 đơn vị máu toàn phần ngay tại phòng mổ để kịp thời truyền cho bệnh nhân.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 4/10, Trung tâm Y tế Tuần Giáo tiếp nhận bệnh nhân L.T.T.T. (trú tại bản Phiêng Pẻn, xã Mường Mùn) trong tình trạng mang thai lần đầu hơn 8 tháng, đau bụng từng cơn, ra nhiều máu đỏ tươi và máu cục qua âm đạo.

Bệnh nhân có tiền sử rau tiền đạo trung tâm, từng điều trị nội trú khi thai được 27 tuần. Khi nhập viện, bệnh nhân có da, niêm mạc nhợt, huyết áp 90/60 mmHg, âm đạo tiếp tục chảy nhiều máu đỏ tươi lẫn máu cục. Các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc mất máu, thai hơn 8 tháng chuyển dạ đẻ non, rau tiền đạo trung tâm chảy máu.

Nhận định đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn, nguy cơ đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi, kíp trực lập tức hội chẩn, đồng thời tiến hành hồi sức tích cực và đưa bệnh nhân lên phòng mổ để phẫu thuật lấy thai, kiểm soát chảy máu.

Trong quá trình phẫu thuật, tình trạng chảy máu tại diện rau bám diễn biến phức tạp, tử cung co kém khiến bệnh nhân tiếp tục mất nhiều máu. Kíp mổ nhanh chóng thực hiện các kỹ thuật khâu cầm máu chuyên sâu và thắt động mạch tử cung nhằm kiểm soát chảy máu, bảo tồn tử cung cho sản phụ.

Trước tình trạng bệnh nhân nguy kịch do mất máu nhiều, bác sỹ Nguyễn Huy Hoàng và điều dưỡng Lò Thị Hậu phát hiện bản thân cùng nhóm máu A với sản phụ nên đã chủ động hiến máu ngay tại phòng mổ.

Cùng với dược sỹ Đinh Quốc Huy và kỹ thuật viên Phạm Văn Thu, các cán bộ y tế đã hiến tổng cộng 3 đơn vị máu để truyền cấp cứu cho bệnh nhân. Nhờ được phẫu thuật, hồi sức và truyền máu kịp thời, sản phụ đã qua cơn nguy kịch.

Bác sỹ Đoàn Văn Quý, Giám đốc Trung tâm Y tế Tuần Giáo cho biết, trong tình huống cấp cứu, các cán bộ y tế đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì người bệnh, sẵn sàng hiến máu để kịp thời cứu người. Sự phối hợp của kíp trực cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ Trung tâm đã góp phần giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch./.