7 thói quen phụ nữ sau tuổi 30 nên làm để chăm sóc sức khỏe nội tiết tố

Bước vào tuổi 30, phụ nữ thường trải qua nhiều thay đổi về sức khỏe và tâm lý. Thay vì tìm kiếm các phương pháp "cân bằng" hay "thiết lập lại hormone" nhanh chóng, phụ nữ sau tuổi 30 nên tập trung xây dựng những thói quen lành mạnh, ổn định và phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Đây là nền tảng giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể và duy trì chất lượng cuộc sống khi cơ thể có những thay đổi theo tuổi.

1. Coi giấc ngủ là ưu tiên sức khỏe

Giấc ngủ chất lượng tốt rất cần thiết cho sức khỏe thể chất và tinh thần tổng thể. Thay vì cố gắng bù đắp cho giấc ngủ kém sau đó, nên bắt đầu bằng sự nhất quán như duy trì giờ ngủ và thức dậy đều đặn; dành cho bản thân một khoảng thời gian không sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ và tránh kéo dài các cuộc trò chuyện công việc đến những phút cuối cùng trong ngày.

Ưu tiên giấc ngủ là thói quen phụ nữ sau tuổi 30 nên thực hiện để duy trì sức khỏe nội tiết tố. Ảnh AI.

2. Quản lý căng thẳng

Căng thẳng là không thể tránh khỏi khi công việc, trách nhiệm gia đình… chiếm hết sự chú ý trong ngày và tâm trí có rất ít thời gian thư giãn. Điều này làm gia tăng sản xuất các hormone phản ứng với stress và gây mất cân bằng toàn bộ hệ nội tiết tố trong cơ thể. Do đó, quản lý căng thẳng cần trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.

Một bài tập thở ngắn, một buổi đi bộ buổi sáng, yoga, thiền định, dành thời gian ở ngoài trời, hoặc đơn giản là ngồi yên lặng trong vài phút có thể tạo ra những khoảng nghỉ thường xuyên trong một ngày bận rộn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là biến việc quản lý căng thẳng thành thói quen hàng ngày.

3. Ăn uống đều đặn

Sau tuổi 30, nhiều phụ nữ trở nên ý thức hơn về cân nặng và bắt đầu thử nghiệm các chế độ ăn kiêng hạn chế. Tuy nhiên việc liên tục ăn ít hơn không hỗ trợ sức khỏe nội tiết tố mà cơ thể cần được nuôi dưỡng đầy đủ. Theo đó, các bữa ăn nên cung cấp nhiều loại thực phẩm, bao gồm rau và trái cây, ngũ cốc nguyên hạt hoặc các loại carbohydrate giàu chất dinh dưỡng khác, nguồn protein, chất béo lành mạnh và đủ nước.

4. Vận động cơ thể thường xuyên

Vận động thể chất đều đặn giúp kích thích và cân bằng hệ thống nội tiết tố, hỗ trợ cơ thể sản sinh các hormone có lợi và kiểm soát hormone gây căng thẳng. Trong đó, ưu tiên các hoạt động dễ tạo thành thói quen và chú ý đến tác dụng của từng dạng bài tập. Chẳng hạn đi bộ hỗ trợ hoạt động hàng ngày; tập luyện sức mạnh giúp duy trì cơ bắp và chức năng thể chất hay các bài tập khác có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

5. Thói quen theo dõi chu kỳ kinh nguyệt

Đối với nhiều phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt cung cấp thông tin hữu ích về những gì đang xảy ra trong cơ thể. Những thay đổi về độ dài chu kỳ, lượng máu kinh, đau bụng kinh hoặc tính đều đặn không nên tự động được coi là "mất cân bằng nội tiết tố" mà có nhiều nguyên nhân có thể gây ra những thay đổi này.

Cách theo dõi có thể thực hiện thông qua một bản ghi đơn giản về ngày tháng, triệu chứng, những thay đổi về lượng máu kinh, đau bụng kinh, giấc ngủ và tâm trạng… Những thông tin này có thể giúp nhận ra các thay đổi của cơ thể và được cung cấp cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe khi đi thăm khám để có hướng xử trí phù hợp

6. Lắng nghe cơ thể

Một trong những sai lầm lớn nhất mà không ít người mắc phải là coi nhẹ các triệu chứng chỉ vì công việc bận rộn. Những triệu chứng này có thể bao gồm mệt mỏi kéo dài, có sự thay đổi đáng kể trong chu kỳ kinh nguyệt, thay đổi cân nặng không rõ nguyên nhân, mọc hoặc rụng tóc bất thường, mụn trứng cá dai dẳng, khó ngủ hoặc thay đổi tâm trạng…

Nguyên nhân gây ra những tình trạng này có thể do nhiều nguyên nhân chứ không chỉ là mất cân bằng nội tiết tố. Chính vì vậy, nếu một triệu chứng kéo dài, nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, hãy nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe phù hợp.

7. Dành thời gian thư giãn tâm trí

Tâm trí hiếm khi được nghỉ ngơi khi mọi khoảnh khắc yên tĩnh đều bị lấp đầy bởi thông báo, video, tin nhắn hoặc cập nhật tin tức. Để tâm trí được thư giãn hãy thử tạo ra những khoảng thời gian yên tĩnh ngắn có chủ đích như ăn một bữa mà không dùng điện thoại, đi bộ mà không nghe bất cứ thứ gì, dành mười phút vào buổi sáng không kiểm tra tin nhắn ngay lập tức. Những thay đổi này nghe có vẻ nhỏ, nhưng khi tạo thành thói quen có thể giúp tâm trí được thư giãn hơn.

Lưu ý: Bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và không thay thế cho lời khuyên y tế chuyên môn. Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng sức khỏe.