Công Phượng ghi bàn đầu tiên mùa này

CLB Thành phố Đồng Nai vượt qua Bình Minh Sài Gòn trong trận cầu có bảy bàn thắng. Ảnh: Thành Phố Đồng Nai FC.

Tiếp đón đại diện giải Hạng Nhất Bình Minh Sài Gòn ở vòng loại Cúp Quốc gia, CLB Thành Phố Đồng Nai tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Lợi thế sân nhà cùng lực lượng có nhiều cầu thủ từng thi đấu tại V.League giúp Đồng Nai được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, chủ nhà phải trải qua màn rượt đuổi tỷ số với 7 bàn thắng mới giành được quyền đi tiếp.

Lưu Tự Nhân đưa Đồng Nai vượt lên ở phút 15, nhưng Bình Minh Sài Gòn nhanh chóng đáp trả. Bùi Duy Nam gỡ hòa phút 23, trước khi Nguyễn Hoàng Quốc Chí ghi bàn phút 34, giúp đội khách kết thúc hiệp một với lợi thế 2-1.

Đầu hiệp hai, Công Phượng giúp chủ nhà đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 49, tiền đạo này tận dụng sai lầm của thủ môn Bình Minh Sài Gòn, nhanh chân dứt điểm gỡ hòa 2-2.

Khó khăn tiếp tục đến với đội khách Bình Minh Sài Gòn ở phút 52 khi một cầu thủ đội khách phải nhận thẻ đỏ rời sân. Bốn phút sau, Nguyễn Quốc Lộc ghi bàn đưa Thành phố Đồng Nai vượt lên dẫn 3-2.

Dù chỉ còn 10 người, Bình Minh Sài Gòn vẫn gỡ hòa nhờ công của Jok Atem Dor ở phút 64. Phải đến phút 76, Ivan Virgil Adrei mới ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 cho Đồng Nai.

Ở một diễn biến khác, trên sân PVF, CLB Công An Nhân Dân dễ dàng vượt qua CLB Huế với tỉ số 4-1.

CLB Công An Nhân dễ dàng vượt qua CLB Huế. Ảnh: Nam Giang.

Cựu cầu thủ HAGL Trần Minh Vương mở tỷ số phút 22 bằng cú cứa lòng đẳng cấp, trước khi trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long đánh đầu từ quả phạt góc, nhân đôi cách biệt ở phút 30.

Minh Vương tiếp tục góp dấu giày khi kiến tạo để Gonzalo Schnorr Fornari đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 48. Đến phút 64, Fornari chuyền bóng cho Thái Bá Đạt ghi bàn thứ tư. Dương Anh Vũ ghi bàn duy nhất cho Huế ở phút 85 sau một pha phản công.

Ở trận đấu sớm vào lúc 15h30 trên sân Đà Lạt, Sông Lam Nghệ An cũng giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 2-0 trước Lâm Đồng. Đội bóng xứ Nghệ phải chờ đến phút 84 mới mở tỷ số bằng cú đá phạt của Đặng Văn Lắm. Bruno Pereira de Albuquerque ghi bàn còn lại ở phút 90+4.

Ở vòng 1/8 cúp Quốc gia 2026/27, CLB Công An Nhân Dân sẽ làm khách trên sân Sông Lam Nghệ An, còn Đồng Nai đến sân Hàng Đẫy gặp Công an Hà Nội. Đây là đối thủ vừa đánh bại thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng 3-0 ở vòng ba V.League hôm 20/9.