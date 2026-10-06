Ronaldo cắt tóc sau tuyên bố rời tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo trở lại tập luyện cùng Al-Nassr FC vào ngày 5/10 với diện mạo khác hẳn vài tuần trước. Anh tạo kiểu buzz-cut fade, trong đó phần tóc 2 bên được cắt sát, bổ sung một đường cạo ở bên trái đầu.

Ronaldo đồng thời bỏ màu tóc vàng đồng từng gây chú ý từ tháng 8, trở về màu tóc tự nhiên. Kiểu tóc mới xuất hiện chỉ vài ngày sau khi anh rời trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ngày 30/9, Ronaldo thông báo trên mạng xã hội về quyết định rời đội tuyển sau cuộc họp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença và buổi họp báo của HLV Jorge Jesus. Anh không nói rõ nguyên nhân, chỉ cho biết sẽ giải thích với người hâm mộ vào thời điểm thích hợp, theo Reuters.

Ronaldo xuất hiện với kiểu tóc buzz-cut fade trong buổi tập luyện với Al-Nassr FC gần đây. Trước đó, từ tháng 8, anh nhuộm tóc màu vàng đồng. Ảnh: @cristiano/IG.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha sau đó xác nhận Ronaldo rời trại tập trung tại Copenhagen. Anh không tham dự trận gặp Đan Mạch ngày 1/10. Sự việc khiến tương lai của Ronaldo ở đội tuyển bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, đây chưa phải tuyên bố giải nghệ quốc tế.

Ngày 5/10, HLV Jorge Jesus và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đều để ngỏ khả năng Ronaldo trở lại. Jesus cho biết quyết định thuộc về Ronaldo, trong khi Chủ tịch Pedro Proença gọi sự việc là một hiểu lầm và nhấn mạnh tầm quan trọng của đội trưởng kỳ cựu.

Trong bối cảnh đó, kiểu tóc mới xuất hiện như một dấu hiệu cho giai đoạn tiếp theo của Ronaldo dù anh không tự nói về sự thay đổi ngoại hình này.

Từ tóc vàng sau đám cưới đến diện mạo mới

Chỉ hơn một tháng trước, Ronaldo cũng vừa có một lần thay đổi ngoại hình đáng chú ý. Ngày 11/8, anh kết hôn với bạn gái lâu năm Georgina Rodríguez trong một buổi lễ dân sự riêng tư tại Cascais, Bồ Đào Nha. Vài ngày sau, Ronaldo xuất hiện với mái tóc vàng đồng, khác hẳn màu tóc tối quen thuộc.

Ngày 15/8, anh được bắt gặp với kiểu tóc mới khi cùng gia đình xem một trận bóng tại Riyadh. Ngày 21/8, Ronaldo tiếp tục xuất hiện với diện mạo này trong một trận Saudi Pro League. Đến ngày 23/8, mái tóc vàng đồng theo anh tới lễ bế mạc Esports World Cup ở Paris.

Theo People, đây là diện mạo mới của Ronaldo sau khi bước vào vai trò người chồng. Sự thay đổi càng trở nên rõ ràng khi đặt cạnh đám cưới. Trong lễ cưới, Ronaldo giữ màu tóc tự nhiên và diện suit cotton tông be của Gucci. Rodríguez cũng mặc trang phục của thương hiệu này, như một cách gợi nhắc câu chuyện tình bắt đầu từ một cửa hàng Gucci.

Mái tóc vàng đồng xuất hiện cùng một cột mốc riêng tư. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, ngôi sao bóng đá tiếp tục cắt ngắn và trở lại màu tóc tự nhiên khi bước vào giai đoạn bất định với đội tuyển quốc gia.

Nếu mái tóc vàng gắn với hình ảnh Ronaldo trong vai trò người chồng, kiểu buzz-cut mới lại xuất hiện khi anh trở lại với công việc tại Al-Nassr và đối diện câu hỏi về tương lai ở đội tuyển.

Tóc mới, cột mốc mới của Ronaldo

Việc Ronaldo thay đổi kiểu tóc sau những bước ngoặt không phải chuyện mới.

Năm 2009, khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục, Ronaldo cũng thay đổi diện mạo. ESPN từng gọi đó là “new club, new look” (tạm dịch: “câu lạc bộ mới, vẻ ngoài mới”) khi anh xuất hiện với kiểu tóc khác trước tại Real Madrid.

Đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất sự nghiệp Ronaldo. Anh rời Manchester United sau 6 mùa giải để bắt đầu chặng đường kéo dài 9 năm tại Madrid.

Ronaldo góp phần giúp Real Madrid chiến thắng Champions League hồi năm 2017, sau đó xuất hiện với kiểu tóc mới. Ảnh: Matthias Hangst.

Năm 2017, sự thay đổi kiểu tóc của Ronaldo thậm chí có lý do cụ thể hơn. Sau khi cùng Real Madrid vô địch Champions League, anh xuất hiện với mái tóc cắt sát. Ronaldo sau đó giải thích rằng đã hứa cạo tóc nếu Real Madrid thắng trận chung kết và bản thân ghi bàn.

Ronaldo ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-1 trước Juventus, sau đó thực hiện lời hứa. Kiểu tóc đó vì thế không chỉ là thay đổi ngoại hình, mà còn gắn liền với một cột mốc thành tích trong sự nghiệp.

Năm 2021, khi trở lại Manchester United sau 12 năm, Ronaldo cũng xuất hiện với diện mạo mới. Thời điểm đó, anh trở lại Old Trafford từ Juventus, coi đây là chương mới trong sự nghiệp.

Không phải lần thay đổi ngoại hình nào cũng gắn với vai trò mới của Ronaldo. Song, xuyên suốt sự nghiệp, mái tóc của anh thường xuyên thay đổi trong những giai đoạn đáng nhớ, từ cầu thủ trẻ tại Manchester United, ngôi sao mới của Real Madrid, nhà vô địch Champions League, người trở lại Old Trafford đến người đàn ông bước vào hôn nhân.

Lần này, Ronaldo chọn một kiểu tóc rất ngắn. Kiểu buzz-cut fade chưa thể được xem là dấu chấm hết cho hành trình của Ronaldo với đội tuyển. Nó chỉ là diện mạo mới của một cầu thủ đang bước sang chương khác, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.