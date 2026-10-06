Nhận định Anh vs CH Séc (1h45 ngày 7/10), UEFA Nations League 2026-2027

Tuyển Anh hướng đến chiến thắng

Tuyển Anh bước vào cuộc tiếp đón CH Séc với tinh thần rất cao sau màn trình diễn ấn tượng trước Croatia ở lượt trận gần nhất.

Tuyển Anh đang chơi tốt tại UEFA Nations League 2026-2027.

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel khởi đầu UEFA Nations League 2026-2027 bằng thất bại 2-3 trước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Tam sư nhanh chóng lấy lại phong độ khi đánh bại CH Séc 2-0 trên sân khách rồi thắng Croatia tới 7-0.

Sau ba lượt trận, tuyển Anh có 6 điểm và đang đứng thứ hai ở bảng đấu của mình, sau Tây Ban Nha. Đáng chú ý, trong hai chiến thắng gần nhất, đội bóng xứ sương mù ghi tới 9 bàn và không để thủng lưới lần nào.

Khả năng phối hợp giữa Kane và Bellingham đang trở thành một trong những điểm mạnh của tuyển Anh. Kane thường xuyên hoạt động ở vị trí cao nhất trên hàng công, còn Bellingham di chuyển ngay phía sau để kết nối tuyến giữa với các cầu thủ tấn công.

Bên cạnh đó, những cầu thủ chạy cánh như Saka hay Gordon giúp tuyển Anh có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành. Khi đối phương chủ động lùi sâu, Tam sư vẫn có thể gây sức ép bằng những tình huống phối hợp ở biên hoặc các pha xâm nhập từ tuyến hai.

Ở khu vực giữa sân, Alex Scott cũng tạo được dấu ấn khi được trao cơ hội đá chính trước Croatia. Trong bối cảnh Declan Rice không thể thi đấu, sự kết hợp giữa Scott và Elliot Anderson mang đến cho HLV Thomas Tuchel thêm lựa chọn.

Một điểm mạnh khác của tuyển Anh là khả năng gây sức ép liên tục lên khung thành đối phương. Trước Croatia, các học trò của HLV Tuchel liên tục đẩy cao đội hình, tranh chấp ngay sau khi mất bóng và khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Đây có thể tiếp tục là cách tuyển Anh tiếp cận trận đấu với CH Séc, đặc biệt khi được chơi trên sân Wembley.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng đang ủng hộ đội chủ nhà khi họ thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 5 lần gặp CH Séc gần nhất.

Ở lượt đi UEFA Nations League 2026-2027, đội bóng xứ sở sương mù cũng đã giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của CH Séc.

Dù vậy, HLV Thomas Tuchel vẫn phải tính toán về nhân sự khi tuyển Anh không có lực lượng mạnh nhất do Declan Rice và Cole Palmer đều dính chấn thương.

CH Séc đối diện thử thách khó

Trái ngược với tuyển Anh, CH Séc đang trải qua giai đoạn rất khó khăn tại UEFA Nations League 2026-2027.

Tuyển Anh từng đánh bại CH Séc ở lượt đi UEFA Nations League 2026-2027.

Sau ba lượt trận đầu tiên, đội bóng này vẫn chưa giành được điểm nào khi lần lượt để thua Croatia, Anh và Tây Ban Nha. Trong chuỗi trận này, họ mới ghi được 2 bàn nhưng đã để thủng lưới 7 lần.

Ở trận đấu mới nhất gặp Tây Ban Nha, CH Séc từng có thời điểm chơi khá tốt và tìm được bàn rút ngắn cách biệt nhờ công của Jiri Slama. Tuy nhiên, họ không thể duy trì thế trận trước sức ép của đối phương và cuối cùng nhận thất bại 1-3.

Điểm yếu của CH Séc nằm ở khả năng duy trì sự tập trung trong thời gian dài. Khi duy trì được đội hình thấp và cự ly hợp lý, họ vẫn có thể khiến đối phương gặp khó khăn. Nhưng nếu bị thủng lưới trước và buộc phải đẩy cao đội hình tấn công, khoảng cách giữa các tuyến của CH Séc dễ bị kéo giãn và để lộ nhiều sơ hở cho đối thủ khai thác.

Đó là vấn đề đáng lo khi đối thủ sắp tới lại là tuyển Anh, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ và khả năng tạo đột biến.

CH Séc nhiều khả năng phải ưu tiên sự chắc chắn, bố trí số đông bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công. Những tình huống cố định cũng có thể là phương án để đội khách tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, vấn đề lực lượng khiến nhiệm vụ của họ càng trở nên khó khăn khi Ladislav Krejci và Tomas Soucek đều không thi đấu.

Việc thiếu những nhân tố quan trọng ở hàng thủ và tuyến giữa có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tranh chấp của CH Séc, nhất là trước những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Bellingham, Kane hay Saka.

Dự đoán tỷ số: Anh 3-0 CH Séc. Đội hình dự kiến: Anh: Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Guehi, Hall; Anderson, Scott; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CH Séc: Kinsky; Sacek, Chaloupek, Hranac, Slama; Kral, Cerv; Lingr, Sulc, Macek; Hlozek.