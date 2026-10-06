Djokovic vô địch China Open, áp sát kỷ lục của Federer

Video highlights Djokovic vs Alex de Minaur (nguồn: Tennis TV)

Novak Djokovic chính thức đăng quang China Open 2026 sau khi Alex de Minaur không thể tiếp tục thi đấu trong trận chung kết diễn ra tối 6/10. Chiến thắng này giúp tay vợt Serbia giành danh hiệu ATP thứ 102 trong sự nghiệp.

Trước khi đối thủ bỏ cuộc, Djokovic đã trải qua set đầu tiên đầy khó khăn. Hai tay vợt giằng co quyết liệt và phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break, nơi Nole thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 7-6(3).

Djokovic giành danh hiệu thứ 102 trong sự nghiệp - Ảnh: ATP Tour

Sau set đấu căng thẳng, cả Djokovic và De Minaur đều cần sự chăm sóc y tế. Tay vợt người Australia gặp vấn đề ở vùng háng, phải rời sân điều trị. Dù trở lại và thắng game đầu tiên của set hai, De Minaur không thể duy trì thể trạng và buộc phải xin dừng cuộc chơi.

Chức vô địch tại Bắc Kinh giúp Djokovic tiến gần hơn tới những kỷ lục vĩ đại. Tay vợt 39 tuổi chỉ còn kém Roger Federer (103 danh hiệu) và Jimmy Connors (109 danh hiệu) trong danh sách những tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu ATP nhất Kỷ nguyên Mở.

Đáng chú ý, Djokovic tiếp tục duy trì thành tích hoàn hảo tại China Open với 34 trận toàn thắng. Đây là lần đầu tiên anh trở lại Bắc Kinh kể từ năm 2015, khi từng đánh bại Rafael Nadal để giành chức vô địch thứ sáu tại giải đấu.

Trên hành trình lên ngôi năm nay, Djokovic đã vượt qua nhiều thử thách lớn, trong đó có chiến thắng trước Alexander Zverev ở tứ kết và trận bán kết kết thúc khi Daniil Medvedev bị xử thua vì hành động mất kiểm soát.

“Tôi luôn đặt kỳ vọng cao vào bản thân. Tuần này là minh chứng rằng khi cảm thấy khỏe mạnh và chơi tốt, tôi vẫn có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất”, Djokovic chia sẻ sau khi nhận cúp.

Danh hiệu China Open cũng giúp Djokovic cải thiện cơ hội góp mặt tại ATP Finals khi vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng ATP Live Race To Turin. Trong khi đó, De Minaur gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì trận chung kết kết thúc theo cách đáng tiếc.