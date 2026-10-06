Thống kê trận đấu Trung Quốc 0-1 Tajikistan: V. Khanonov tỏa sáng, Tajikistan giành trọn 3 điểm

Vào 6 giờ sáng ngày 7/10 (giờ Việt Nam), Lionel Messi và các đồng đội tuyển Argentina sẽ tiếp đón đội tuyển Benin tại sân Monumental, Buenos Aires. Ý nghĩa của trận đấu không chỉ gói gọn trong một trận giao hữu thông thường, mà đó còn là lần cuối, “El Pulga” khoác lên mình màu áo xanh - trắng của La Albiceleste, qua đó kết thúc cuộc hành trình gần 2 thập kỷ khoác áo đội tuyển quốc gia.