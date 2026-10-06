Sau ASIAD 2026, Thùy Linh tham dự 2 giải quốc tế tại châu Âu

Theo lịch thi đấu, Thùy Linh góp mặt tại Arctic Open 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 11.10 tại Phần Lan. Giải thuộc hệ thống BWF World Tour Super 500, quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới.

Thuỳ Linh có cơ hội tích luỹ điểm số tại 2 giải quốc tế ở Phần Lan và Đan Mạch trong tháng 10 này

Đang đứng hạng 31 thế giới, Thùy Linh không được xếp hạt giống. Ở vòng đầu tiên, cô đối đầu Yeo Jia Min (Singapore), một đối thủ quen thuộc nhưng được đánh giá đủ khả năng tạo ra thử thách đáng kể.

Trong những lần tham dự các giải thuộc cấp độ Super 500, Thùy Linh vẫn chưa thể tiến vào chung kết.

Sau Arctic Open, tay vợt quê Phú Thọ tiếp tục ở lại châu Âu để tranh tài tại Đan Mạch mở rộng 2026 từ ngày 13 đến 18.10.

Đây là giải thuộc BWF World Tour Super 750, có chất lượng chuyên môn cao hơn và quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu. Kết quả bốc thăm của giải sẽ được công bố sau.

Hai giải đấu được xem là cơ hội quan trọng để Thùy Linh tích lũy điểm số, cải thiện phong độ và tạo đà cho giai đoạn cuối năm. Trong năm 2026, tay vợt Việt Nam chưa giành được danh hiệu quốc tế nào. Đầu tháng 9, cô bất ngờ dừng bước ngay ở vòng đầu Việt Nam mở rộng tại TP.HCM.

Tại ASIAD 2026 ở Nhật Bản, Thùy Linh cũng không đạt kết quả như kỳ vọng khi dừng bước ở vòng 1/8. Đây là lần thứ ba cô tham dự ASIAD nhưng chưa thể tiến sâu.

Với vị trí 31 thế giới, mục tiêu của Thùy Linh là từng bước tích lũy điểm số, tìm lại sự ổn định và trở lại nhóm 20 tay vợt nữ hàng đầu thế giới. Chặng thi đấu tại Phần Lan và Đan Mạch sẽ mang ý nghĩa quan trọng với hành trình trở lại của tay vợt số 1 Việt Nam.