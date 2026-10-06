HLV Jorge Jesus nói Ronaldo có thể trở lại, nhưng không xin lỗi CR7

Jorge Jesus nói mình chưa từng xin lỗi Ronaldo.

Thuyền trưởng Bồ Đào Nha cho rằng Ronaldo có thể trở lại đội tuyển ở đợt tập trung kế tiếp vào tháng 11 năm nay. "Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Về phía tôi, mọi thứ vẫn rộng mở. Ronaldo có quyền quyết định cuộc đời mình. Ở đợt triệu tập tiếp theo, nếu Ronaldo đang thi đấu và muốn trở lại đội tuyển, tại sao không? Oán giận ư? Không có gì cả, đó là một sự hiểu lầm. Theo quan điểm của tôi, chuyện này rất dễ giải quyết", HLV Jorge Jesus phát biểu.

Khi được hỏi về khả năng ông đã xin lỗi Ronaldo, HLV Jesus khẳng định: "Xin lỗi ư? Tôi không xin lỗi bất kỳ ai".