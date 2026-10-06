90 phút cuối của Messi ở tuyển Argentina trị giá 13 triệu USD

Vé trận cuối của Messi có giá từ khoảng 59 USD đến 316 USD nhưng vẫn được bán hết chỉ trong thời gian ngắn.

Nếu không có Lionel Messi, trận Argentina - Benin khó trở thành một sự kiện lớn. Benin chưa từng dự World Cup, không thuộc nhóm mạnh của bóng đá châu Phi và xét về chuyên môn, đây vẫn chỉ là một trận giao hữu trong FIFA Days.

Mọi thứ thay đổi khi trận đấu được xác định là lần cuối Messi khoác áo Argentina. Vé tại Monumental nhanh chóng được bán hết, hàng chục nghìn người chấp nhận mức giá cao chỉ để được chứng kiến số 10 chơi cho đội tuyển thêm một lần.

AFA hiểu rõ giá trị của trận đấu này. Thứ họ bán không đơn thuần là 90 phút giữa Argentina và Benin, mà là cơ hội cuối cùng để người hâm mộ tận mắt xem Messi thi đấu cho đội tuyển.

Cái giá cho lần cuối xem Messi

Vé rẻ nhất có giá khoảng 59 USD, trong khi những vị trí tốt nhất lên tới khoảng 316 USD, chưa tính phí dịch vụ. Vé dành cho trẻ em ở một số khu vực cũng vào khoảng 19 USD.

Mức giá đó không làm nhu cầu giảm. Vé được bán hết chỉ trong khoảng một tiếng rưỡi, điều hiếm thấy với một trận giao hữu mà đối thủ không phải Brazil, Tây Ban Nha hay một tên tuổi lớn của bóng đá thế giới.

Forbes Argentina ước tính với sức chứa hơn 85.000 chỗ của Monumental và cơ cấu giá đã công bố, riêng doanh thu bán vé có thể đạt khoảng 13 triệu USD. Đây chưa phải con số chính thức từ AFA, nhưng đủ cho thấy giá trị kinh tế của trận chia tay.

Forbes Argentina ước tính riêng doanh thu bán vé trận Argentina - Benin có thể đạt khoảng 13 triệu USD.

Tiền vé mới chỉ là một phần. AFA còn có doanh thu và giá trị thương mại từ truyền hình, tài trợ, các sản phẩm liên quan cùng lượng chú ý rất lớn mà Messi kéo về cho đội tuyển.

Sự kiện cũng không giới hạn trong Monumental. Fan Fest mang tên "Gracias, Leo" được tổ chức từ trưa đến nửa đêm tại khu thể thao của Đại học Buenos Aires, với màn hình lớn truyền trực tiếp trận đấu, biểu diễn âm nhạc, khu ẩm thực và nhiều hoạt động dành cho người hâm mộ.

Nhờ đó, những người không mua được vé vẫn có thể tham gia ngày chia tay. Một trận bóng kéo dài 90 phút được mở rộng thành chương trình giải trí kéo dài cả ngày, với Messi là trung tâm của mọi hoạt động.

AFA đã xây dựng một hệ thống thương mại lớn quanh đội tuyển sau những thành công trong vài năm gần đây. Liên đoàn này cho biết hơn 120 thương hiệu đang đồng hành ở nhiều cấp độ, nhưng Messi vẫn là cái tên có khả năng đẩy giá trị của hệ thống ấy lên một mức khác.

Thứ chỉ bán được một lần

Điểm đặc biệt của trận gặp Benin là người hâm mộ không trả tiền chủ yếu để xem đối thủ mạnh đến đâu. Họ trả tiền vì biết cơ hội này sẽ không xuất hiện lần nữa.

Argentina có thể gặp Benin thêm nhiều lần và Monumental vẫn sẽ tổ chức những trận đấu lớn. Nhưng sẽ không còn một trận sân nhà nào khác mà Messi bước ra sân trong màu áo đội tuyển.

Chính yếu tố đó khiến một trận giao hữu bình thường có thể bán sạch hơn 80.000 chỗ dù giá vé không rẻ. Giá trị của sản phẩm nằm ở chữ "cuối cùng" nhiều hơn chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Messi có thể biến một trận giao hữu với đối thủ ít tên tuổi thành sự kiện khiến hơn 80.000 chỗ ngồi tại Monumental được săn đón.

AFA cũng chủ động tạo ra ngày chia tay này. Sau World Cup 2026, Messi từng xác định sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế. Chủ tịch Claudio Tapia cùng HLV Lionel Scaloni sau đó thuyết phục anh trở lại để có một trận cuối trước khán giả Argentina.

Vì thế, cuộc đối đầu với Benin không phải một trận có sẵn trong lịch rồi được gắn thêm ý nghĩa chia tay. Nó được tổ chức để Messi có thể nói lời tạm biệt trên sân nhà, đồng thời cho AFA cơ hội khai thác một sự kiện mà họ chỉ có thể tổ chức duy nhất một lần.

Về tình cảm, cách làm ấy dễ hiểu. Sau hơn hai thập niên khoác áo Argentina, vô địch World Cup và hai Copa America, Messi xứng đáng có một buổi chia tay trước khán giả quê nhà.

Về kinh tế, đây cũng là cơ hội rất khó bỏ qua. Một đối thủ không nổi bật vẫn giúp Monumental kín chỗ, riêng tiền vé có thể mang về khoảng 13 triệu USD, chưa kể các nguồn thu liên quan đến bản quyền, tài trợ và những hoạt động bên ngoài sân.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở ngày hôm sau. Argentina vẫn là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới, nhưng một trận giao hữu với Benin khi không còn Messi sẽ là sản phẩm hoàn toàn khác.

Đó là khoảng trống AFA sắp phải đối mặt. Messi không chỉ để lại 125 bàn thắng và hơn 200 lần khoác áo đội tuyển, mà còn mang theo khả năng biến một trận đấu ít hấp dẫn về chuyên môn thành sự kiện khiến hàng chục nghìn người sẵn sàng chi tiền.

Trong 90 phút cuối, AFA có thể bán sạch vé, tổ chức Fan Fest và đưa hàng loạt thương hiệu vào ngày hội chia tay. Nhưng giá trị của tất cả những hoạt động ấy vẫn bắt đầu từ một thứ rất khó thay thế: Lionel Messi trong màu áo Argentina.