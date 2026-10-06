Son lập siêu phẩm đá phạt, Hàn Quốc thắng dễ Uzbekistan

Hàn Quốc dễ dàng đánh bại Uzbekistan trên sân nhà. Ảnh: X.

Đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ xứ kim chi, đội trưởng Son Heung-min cùng tiền đạo Oh Se-hun là những người lập công mang về thắng lợi cho Hàn Quốc.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát thế trận và sớm cụ thể hóa ưu thế. Phút thứ 6, xuất phát từ pha để bóng chạm tay của hậu vệ Uzbekistan, Son thực hiện cú sút phạt hàng rào hiểm hóc từ khoảng cách chừng 20 m, mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, Uzbekistan nỗ lực dâng cao đội hình tìm bàn gỡ và tạo ra một số cơ hội rõ nét, nổi bật là pha dứt điểm hiểm hóc của Abbosbek Fayzullaev ở phút 15, tuy nhiên thủ môn Jo Hyeon-woo đã phản xạ xuất sắc để bảo toàn mành lưới.

Bước sang hiệp hai, Hàn Quốc tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 60, đón quả tạt chuẩn xác của Song Min-kyu, Se-hun bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc cao khung thành, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Nắm chắc lợi thế an toàn, ban huấn luyện Hàn Quốc bắt đầu rút hàng loạt trụ cột như Son, Hwang Hee-chan và Lee Kang-in ra nghỉ ngơi để thử nghiệm nhân sự mới.

Dù nỗ lực đẩy cao đội hình ở những phút cuối trận, các chân sút bên phía Uzbekistan không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà và đành chấp nhận thất bại.

Thái độ của CĐV Hàn Quốc dành cho Son Heung-min Thất bại tại World Cup 2026 không khiến Son Heung-min mất đi tình cảm của người hâm mộ, bởi anh vẫn được chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về Hàn Quốc.