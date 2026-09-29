Lee Min Ho sau thời gian liên tục thất bại

Theo dữ liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), được Deadline dẫn lại, The Assassin(s) có sự tham gia của Lee Min Ho đạt tổng cộng 1,5 triệu lượt khán giả, thu về khoảng 11,3 triệu USD, tương đương 15,3 tỷ won, kể từ khi ra mắt vào 23/9. Tác phẩm nhanh chóng vượt qua The Odyssey của Christopher Nolan trong cuộc đua phòng vé dịp Chuseok, kỳ nghỉ lễ quan trọng đối với thị trường điện ảnh Hàn Quốc.

Do Hur Jin Ho đạo diễn, The Assassin(s) lấy bối cảnh vụ ám sát Tổng thống Park Chung Hee năm 1974, trong đó Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo thiệt mạng. Phim xoay quanh hành trình tìm kiếm sự thật của 3 người đàn ông do Yoo Hae Jin, Park Hae Il và Lee Min Ho thủ vai. Họ lần theo những điểm bất thường trong vụ việc, đối mặt với nguy cơ sự nghiệp và tính mạng bị đe dọa.

Lee Min Ho được khen

Trong phim, Lee Min Ho vào vai Han Young Il, phóng viên mới thuộc ban xã hội của một tờ báo. Khi đưa tin về lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng 15/8, anh tận mắt chứng kiến vụ nổ súng. Sau khi ghi nhận hiện trường, Han Young Il phát hiện những điểm không khớp giữa thông tin chính thức và những gì mình trực tiếp quan sát. Dù còn thiếu kinh nghiệm, nhân vật vẫn quyết định tự xác minh các tình tiết để tìm ra câu trả lời.

Theo Ten Asia và Sports Khan, Lee Min Ho thể hiện được nét phóng khoáng, táo bạo của một phóng viên trẻ. Trong những cảnh làm việc cùng phóng viên kỳ cựu Jae Hwan do Park Hae Il thủ vai, nam diễn viên chuyển đổi giữa thái độ vui vẻ và sự nghiêm túc, đồng thời thể hiện tinh thần kiên định khi đối diện với hiện trường vụ án.

Bối cảnh năm 1974 cũng tạo điều kiện để Lee Min Ho thể hiện hình ảnh khác với những vai diễn trước đây. Thay vì chỉ tập trung vào ngoại hình, nhân vật Han Young Il được xây dựng khéo léo thông qua cách ứng xử, biểu cảm và những thay đổi trong quá trình điều tra.

Phản hồi từ các cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc cho thấy diễn xuất của dàn diễn viên là một trong những điểm được ghi nhận tích cực nhất, theo Top Star News. Trên các diễn đàn như Damoang, Theqoo và Ppomppu, nhiều khán giả đánh giá cao sự phối hợp giữa Yoo Hae Jin, Park Hae Il và Lee Min Ho.

Diễn xuất của Lee Min Ho trong phim mới nhận phản hồi tích cực. Ảnh: Hive Media Corp.

Một số người xem nhận xét trên Theqoo Lee Min Ho diễn xuất tự nhiên, phù hợp với vai phóng viên trẻ. Phần hình ảnh, chỉ đạo nghệ thuật và đạo cụ tái hiện thập niên 1970 cũng nhận được phản hồi tương đối tích cực. Một số bài đánh giá cho rằng bộ phim tạo dựng được không khí căng thẳng, giúp khán giả dễ hòa mình vào câu chuyện.

Tuy nhiên, phản ứng về nhịp phim không hoàn toàn đồng nhất. Phần mở đầu, khi các nhân vật ở những vị trí khác nhau lần theo manh mối của vụ ám sát, được nhiều người nhận xét hấp dẫn nhờ tiết tấu nhanh và cách dẫn dắt bí ẩn. Đoạn đầu phim đủ sức giữ chân người xem, ngay cả khi họ chưa biết nhiều về sự kiện lịch sử.

Tuy nhiên, tranh luận xuất hiện khi câu chuyện tiến về nửa sau. Một bộ phận khán giả cho rằng trọng tâm phim dần chuyển khỏi việc truy tìm sự thật về vụ ám sát sang các vấn đề rộng hơn như tự do báo chí, quyền được tiếp cận thông tin và trách nhiệm của truyền thông.

Một số bình luận trên DC Inside nhận xét sức hấp dẫn của phim giảm dần khi câu chuyện chuyển từ việc lần theo dấu vết vụ án sang những vấn đề liên quan đến báo chí. Khán giả cảm thấy sự chuyển hướng này khiến tác phẩm mất đi phần nào nhịp điệu của một bộ phim điều tra, truy đuổi vốn được thiết lập từ đầu.

Vực dậy danh tiếng

Tuy nhiên, gác lại các tranh luận về nội dung, chỉ xét về thành tích, dự án đã đánh dấu sự trở lại thành công của Lee Min Ho sau thời gian ảm đạm, mờ nhạt.

The Assassin(s) có buổi ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto lần thứ 51, trong khuôn khổ chương trình Gala. Theo thông tin được cung cấp, cả 4 suất chiếu với tổng cộng 4.256 chỗ ngồi đều bán hết vé. Phim cũng được chọn làm á quân Giải thưởng Bình chọn của khán giả quốc tế. Buổi giao lưu trò chuyện có Lee Min Ho tham gia cũng hết vé ngay khi mở bán.

Theo bảng xếp hạng của Top Star News tính từ 21/9 đến 27/9, Lee Min Ho tăng từ vị trí 63 của tuần trước lên đồng hạng 9. Bảng xếp hạng được thống kê dựa trên lượt tương tác với các bài viết về nghệ sĩ trên tài khoản X của tờ báo. Điều đó cho thấy màn trở lại lần này đã giúp nam diễn viên hâm nóng tên tuổi.

Trước The Assassin(s), Lee Min Ho liên tục thử sức với những dạng nhân vật và thể loại khác nhau. Với When the Stars Gossip, nam diễn viên hóa thân thành Gong Ryong, bác sĩ sản khoa tham gia chuyến du hành vũ trụ. Trong Omniscient Reader's Viewpoint, anh đảm nhận vai Yoo Joong Hyuk, nhân vật có nhiều phân cảnh hành động.

Trước The Assassin(s), Lee Min Ho tham gia nhiều phim nhưng gây tranh luận về diễn xuất. Ảnh: MKTV, YTN.

Tuy nhiên, các dự án này không đạt được thành tích như kỳ vọng. Omniscient Reader's Viewpoint gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn tại phòng vé. Diễn xuất và ngoại hình của dàn diễn viên, trong đó có Lee Min Ho, Chae Soo Bin và Ahn Hyo Seop, cũng trở thành chủ đề tranh luận. Một số ý kiến cho rằng Lee Min Ho trông lớn tuổi hơn hình dung của họ về nhân vật.

Trong khi đó, When the Stars Gossip có Gong Hyo Jin đóng chính bên cạnh Lee Min Ho, không đạt kết quả khả quan khi phát sóng vào cuối 2024 và đầu 2025. Phim mở màn với tỷ suất người xem 3,3%, giảm còn 2,2% trong tuần thứ hai và 1,8% ở tuần thứ ba. Tác phẩm cũng vấp phải tranh cãi về lời thoại bị một bộ phận khán giả cho là thiếu tôn trọng phụ nữ.

Trong bối cảnh đó, sự chú ý dành cho The Assassin(s) mang đến một diễn biến mới trong hành trình hoạt động của nam diễn viên. Tuy nhiên, theo Top Star News, do phim mới ra rạp chưa đầy một tuần, hiện vẫn còn quá sớm để kết luận về kết cục của The Assassin(s). Doanh thu phim cần theo dõi trong thời gian tới, để xem liệu lượng khán giả tăng vào cuối tuần có giúp nó duy trì các chỉ số ấn tượng hay không.