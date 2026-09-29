VMAs 2026 thu hút 8,43 triệu khán giả, cao nhất trong 11 năm qua

Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 ghi nhận lượng khán giả tăng mạnh so với năm trước, với tổng cộng 8,43 triệu người theo dõi trên CBS và MTV. Đây cũng là con số cao nhất của VMAs trong 11 năm qua, cho thấy sức hút của một trong những sân khấu âm nhạc đình đám nhất nước Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt.

Theo số liệu Nielsen Live+same day fast nationals, chương trình MTV Video Music Awards 2026 đạt trung bình 8,43 triệu khán giả khi được phát sóng đồng thời trên CBS và MTV, cùng một suất phát lại trên MTV. Con số này tăng 51% so với mức 5,6 triệu khán giả của chương trình năm 2025.

Nếu kết quả cuối cùng không có nhiều thay đổi, VMAs 2026 sẽ trở thành mùa giải có lượng người xem cao nhất kể từ năm 2015, thời điểm chương trình vẫn được phát sóng trên MTV và thu hút tới 12,73 triệu khán giả.

Thành tích năm nay càng đáng chú ý khi thời gian phát sóng của VMAs bị ảnh hưởng bởi một trận đấu NFL kéo dài hơn dự kiến. Trận đấu giữa Baltimore Ravens và Dallas Cowboys kết thúc muộn, khiến chương trình trên CBS phải bắt đầu lúc 19h51 theo giờ miền Đông nước Mỹ, thay vì khung giờ dự kiến. Dù được ghi hình từ 16h30 theo giờ địa phương tại Peacock Theater, Los Angeles, VMAs sau đó được phát sóng trễ trên CBS.

Xét riêng từng kênh, CBS tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong thành tích của chương trình. Lễ trao giải đạt trung bình 7,61 triệu khán giả trên CBS, tăng 52% so với mức 5 triệu của năm 2025. Trong khi đó, phiên bản phát đồng thời trên MTV thu hút 686.000 người xem, tăng 40% so với 481.000 người của năm trước.

Suất phát lại trên MTV cũng đạt 142.000 khán giả, tăng 31% so với mức 108.000 của năm 2025.

Không chỉ tổng lượng người xem tăng, VMAs 2026 còn ghi nhận mức tăng đáng kể ở nhiều nhóm khán giả quan trọng. Ở nhóm người trưởng thành từ 25 đến 54 tuổi, chương trình đạt 3,11 triệu người xem, tăng 34% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 2019.

Trong nhóm khán giả từ 18 đến 49 tuổi, VMAs thu hút 2,66 triệu người xem, tăng 32% so với năm 2025 và đạt mức cao nhất kể từ năm 2018. Đáng chú ý, nhóm khán giả 18-34 tuổi cũng tăng 46%, lên 1,09 triệu người, đánh dấu thành tích tốt nhất của chương trình kể từ năm 2020.

Sức nóng của VMAs còn được thể hiện trên mạng xã hội. Theo CBS, chương trình tạo ra 31,1 triệu lượt tương tác và 159 triệu lượt xem video, tăng 8% so với năm trước.

Một trong những yếu tố tạo nên sự chú ý cho VMAs 2026 là sự xuất hiện của Madonna. Nữ ca sĩ trở lại sân khấu VMAs sau 23 năm, mở màn chương trình cùng Sabrina Carpenter và Charli XCX. Sự trở lại của Madonna trở thành một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của đêm trao giải.

Bên cạnh đó, Taylor Swift cũng là cái tên nổi bật khi giành giải Video of the Year, đồng thời nhận giải Artist Director Award và giới thiệu MV mới cho ca khúc Patient Zero.

Nirvana được trao Video Vanguard Award. Chương trình cũng dành những phần tri ân cho Dolly Parton và George Michael. Dàn nghệ sĩ biểu diễn còn có GENER8ION, Gunna, Kacey Musgraves, Lisa, Raye, Shaboozey, Sienna Spiro, Sombr, Teddy Swims và Yung Lean.

VMAs 2026 do Snoop Dogg đảm nhận vai trò người dẫn chương trình. Nam rapper đồng thời tham gia sản xuất chương trình cùng đội ngũ gồm Gunpowder & Sky, Van Toffler, Jesse Ignjatovic, Barb Bialkowski, Bruce Gillmer và nhiều nhà sản xuất khác.

Sau nhiều năm chứng kiến lượng người xem biến động, kết quả của VMAs 2026 cho thấy lễ trao giải vẫn có khả năng tạo ra sức hút lớn khi quy tụ những tên tuổi hàng đầu của âm nhạc đại chúng. Việc lượng khán giả tăng hơn một nửa so với năm trước, đồng thời đạt mức cao nhất trong 11 năm, có thể xem là một dấu hiệu đáng chú ý đối với sức sống của thương hiệu MTV VMAs trên truyền hình Mỹ.