Nancy Lang vẫn tiếp tục hoạt động sau ồn ào lái xe khi uống rượu

Nancy Lang tiếp tục quảng bá triển lãm cá nhân trên mạng xã hội không lâu sau khi bị phát hiện lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn vượt mức bị tước bằng lái. Động thái này khiến nữ nghệ sĩ nhận về một số phản ứng trái chiều từ cư dân mạng.

Cụ thể, mới đây, Nancy Lang đăng tải hai video lên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Nội dung các video là những chia sẻ, đánh giá của khách tham quan sau khi đến xem triển lãm của cô.

Nancy Lang tiếp tục quảng bá triển lãm cá nhân trên mạng xã hội sau ồn ào.

Trong video xuất hiện dòng chữ “Nancy Lang khiến tim rung động”, cùng hình ảnh khách tham quan trải nghiệm các tác phẩm nghệ thuật. Những tác phẩm sử dụng hình tượng mèo - hình ảnh gắn liền với phong cách nghệ thuật của Nancy Lang cũng xuất hiện xuyên suốt video.

Tuy nhiên, việc Nancy Lang tiếp tục hoạt động trên mạng xã hội và quảng bá triển lãm trong thời điểm chỉ ít lâu sau vụ việc lái xe khi đã uống rượu khiến một bộ phận cư dân mạng lên tiếng chỉ trích. Một số ý kiến cho rằng nữ nghệ sĩ nên thận trọng hơn trong các hoạt động công khai sau sự cố.

Trước đó, khoảng 3 giờ 45 phút sáng 8/9, Nancy Lang bị cảnh sát phát hiện lái xe sau khi uống rượu tại khu vực đường Gangnam-daero, Seoul. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của cô ở mức có thể dẫn đến việc bị hủy giấy phép lái xe. May mắn, vụ việc không gây ra tai nạn hay thiệt hại về người và tài sản.

Sau đó, Nancy Lang thừa nhận hành vi lái xe sau khi uống rượu trong một cuộc trao đổi với truyền thông. Nữ nghệ sĩ cho biết cô đã uống champagne tại một buổi tiệc sinh nhật của người quen trước khi cầm lái. Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân không ở trong tình trạng say xỉn nghiêm trọng vào thời điểm bị phát hiện.

Trước đó, Nancy Lang bị cảnh sát phát hiện lái xe sau khi uống rượu.

Cảnh sát được cho là sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết cụ thể của vụ việc, bao gồm thời điểm Nancy Lang bắt đầu uống rượu và lộ trình cô đã di chuyển sau đó.

Bên cạnh hoạt động truyền hình, Nancy Lang thời gian qua vẫn duy trì công việc nghệ thuật. Hồi tháng 6, cô từng tổ chức một triển lãm cá nhân tại Seoul.