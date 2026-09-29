Tài tử điện ảnh gây sốt với phim 'Trại buôn người' ở tuổi trung niên chỉ mong được làm nghề và bình yên bên các con

Quách Ngọc Ngoan trở lại màn ảnh sau những năm nhiều biến động

Với Quách Ngọc Ngoan, việc góp mặt trong "Trại buôn người" không chỉ đơn thuần là thêm một vai diễn vào hành trình làm nghề. Đây là một trong những dấu mốc cho thấy nam diễn viên đang từng bước trở lại với điện ảnh sau quãng thời gian khá dài vắng bóng.

Trong phim, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài - một nhân vật phản diện. Sau những vai diễn thuộc nhiều màu sắc khác nhau, nam diễn viên tiếp tục lựa chọn một hình tượng có phần gai góc, đòi hỏi cách thể hiện tiết chế để tạo được sự nguy hiểm và sức nặng cho nhân vật.

Quách Ngọc Ngoan trong buổi họp báo ra mắt phim "Trại buôn người".

Điều đáng chú ý là "Trại buôn người" đến với khán giả trong giai đoạn Quách Ngọc Ngoan đang có một năm hoạt động khá sôi nổi. Trước đó, anh lần lượt xuất hiện trong "Trái tim què quặt", "Thiên đường máu", "Báu vật trời cho" và "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

Nhìn lại chặng đường ấy, có thể thấy nam diễn viên không trở lại bằng một vai diễn duy nhất mà đang dần tìm lại nhịp làm nghề vốn từng quen thuộc với mình.

Với "Trại buôn người", anh tiếp tục thử sức ở thể loại hành động, nơi yêu cầu diễn viên không chỉ có khả năng diễn xuất mà còn phải duy trì thể lực và sự bền bỉ trên trường quay. Trước đó, khi tham gia "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", Quách Ngọc Ngoan từng chia sẻ về quá trình tập luyện kéo dài gần ba tháng cho vai Tả tướng quân. Những cảnh hành động phải thực hiện nhiều lần khiến diễn viên chịu không ít áp lực, nhưng cũng đem lại cho anh niềm vui khi một cảnh quay được hoàn thành như mong muốn.

Quách Ngọc Ngoan trong lễ ra mắt phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

Có lẽ chính những năm tháng làm nghề đã giúp Quách Ngọc Ngoan hiểu rằng mỗi vai diễn đều có một cách tiếp cận riêng. Anh không còn quá vội vàng với việc phải chứng minh bản thân, mà tập trung nhiều hơn vào nhân vật và cảm xúc mà mình có thể mang đến cho khán giả.

Quách Ngọc Ngoan từ "Long thành cầm giả ca", "Khát vọng Thăng Long" đến "Người bất tử"

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1984 tại Cà Mau. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, anh từng giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008. Sau đó, nam diễn viên được đào tạo diễn xuất chính quy và từng bước tạo dấu ấn trên màn ảnh.

Những năm đầu sự nghiệp, anh tham gia nhiều bộ phim như "Long thành cầm giả ca", "Khát vọng Thăng Long", "Cuộc chiến hoa hồng", "Cát nóng", "Tỷ phú chăn vịt"... Với ngoại hình nam tính cùng lối diễn có phần trầm, Quách Ngọc Ngoan dần tạo được một vị trí riêng trong dàn diễn viên nam của màn ảnh Việt.

"Khát vọng Thăng Long" cũng là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của anh. Năm 2010, nam diễn viên tham gia bộ phim cổ trang này và nhiều năm sau mới trở lại với một dự án cổ trang quy mô lớn là "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Chính anh từng nhắc lại quãng thời gian ấy khi chia sẻ rằng sau 16-17 năm, việc trở lại với dòng phim cổ trang đem đến cho mình cảm giác đặc biệt.

Vẻ ngoài điển trai của Quách Ngọc Ngoan.

Đến "Người bất tử" của đạo diễn Victor Vũ, hình ảnh Quách Ngọc Ngoan trên màn ảnh càng được khán giả chú ý. Vai diễn trong bộ phim tâm lý, tâm linh này giúp anh tiếp tục khẳng định khả năng hóa thân vào những nhân vật có nội tâm phức tạp.

Trong sự nghiệp, anh cũng từng nhận một số giải thưởng, trong đó có Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2011, Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình xuất sắc tại giải Mai Vàng 2014 và quán quân "Tình Bolero" năm 2020.

Sau "Người bất tử" năm 2018, Quách Ngọc Ngoan có khoảng thời gian dài không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh. Đến tháng 11/2025, anh trở lại với "Trái tim què quặt". Từ đó, công việc diễn xuất dần trở lại với mật độ dày hơn.

Hai người con là lý do để Quách Ngọc Ngoan bước tiếp

Nếu sự nghiệp của Quách Ngọc Ngoan có những khoảng lên xuống thì đời sống riêng của anh cũng trải qua không ít thay đổi. Nhưng mọi chuyện đều đã qua với Quách Ngọc Ngoan. Có lẽ nếu hỏi điều gì khiến Quách Ngọc Ngoan thay đổi nhiều nhất sau những biến động, câu trả lời của anh vẫn là các con.

Nam diễn viên hiện không sống cùng hai con. Cà Pháo sống cùng mẹ và đang ở tuổi đi học, còn Sumi Thanh Nhã sống cùng mẹ tại Hà Nội. Vì khoảng cách địa lý, những cuộc gặp trực tiếp giữa anh và các con không phải lúc nào cũng thường xuyên.

Quách Ngọc Ngoan và con gái.

Mỗi lần có dịp ra Hà Nội, Quách Ngọc Ngoan thường ưu tiên gặp con gái trước khi bắt đầu công việc. Hai cha con cũng giữ liên lạc qua điện thoại và những cuộc gọi video. Anh từng kể rằng Sumi thích xem phim bố đóng và có lúc còn hồn nhiên nói với bố rằng nếu có vai phù hợp thì nhớ cho mình tham gia.

Với Cà Pháo, nam diễn viên cũng giữ sự quan tâm theo cách riêng. Anh vui khi thấy con học tập tốt, có năng khiếu đàn hát và trưởng thành từng ngày. Cậu bé từng chia sẻ không muốn theo nghề diễn viên, và Quách Ngọc Ngoan không ép con phải tiếp nối công việc của mình.

Có lẽ sau những trải nghiệm của bản thân, anh hiểu rằng điều quan trọng nhất với một người cha không phải là quyết định thay con, mà là ở bên khi con cần.

Tình cảm dành cho các con cũng từng được Quách Ngọc Ngoan đưa vào diễn xuất. Trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", khi đóng những cảnh giữa Tả tướng quân và cô con gái nhỏ An Nhi, anh muốn thể hiện tình cha con chủ yếu qua ánh mắt và biểu cảm thay vì quá nhiều lời thoại.

Những cảm xúc ấy có lẽ không hoàn toàn xa lạ với anh. Bởi phía sau một vai diễn, Quách Ngọc Ngoan cũng là một người cha có những khoảng cách, những nỗi nhớ và mong muốn rất đời thường dành cho con.

Tuổi 43, Quách Ngọc Ngoan vẫn độc thân và sống kín tiếng.

Ở thời điểm hiện tại, Quách Ngọc Ngoan vẫn độc thân và dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Anh duy trì việc tập luyện, giữ sức khỏe để đáp ứng yêu cầu của những vai diễn ngày càng đa dạng.

Nhìn nam diễn viên xuất hiện liên tiếp trên màn ảnh sau một thời gian dài vắng bóng, người ta có thể thấy một Quách Ngọc Ngoan khác trước. Vẫn là vẻ ngoài nam tính, ánh mắt có phần trầm và cách diễn tiết chế, nhưng phía sau đó dường như là sự điềm tĩnh của một người đã trải qua nhiều chuyện.

"Trại buôn người" vì thế đến với Quách Ngọc Ngoan ở một thời điểm khá đặc biệt. Không chỉ là thêm một vai phản diện trong sự nghiệp, bộ phim còn đánh dấu một chặng đường mà anh đang từng bước tìm lại nhịp sống quen thuộc với trường quay.

Sau những thăng trầm của nghề và đời, điều Quách Ngọc Ngoan tìm kiếm có lẽ cũng giản dị hơn. Được làm công việc mình yêu thích, có thời gian dành cho các con và giữ cho cuộc sống của mình bớt đi những ồn ào.

Ở tuổi 43, anh không nói quá nhiều về những điều đã qua. Thay vào đó, nam diễn viên chọn bước tiếp, chậm rãi nhưng chắc chắn, với niềm tin rằng chỉ cần còn yêu nghề và còn những người mình thương để nghĩ đến, mỗi ngày đều có lý do để bắt đầu lại.

"Trại buôn người" là phim hành động, sinh tồn của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, xoay quanh hành trình giải cứu người thân và tìm đường thoát khỏi một đường dây lừa đảo, buôn người xuyên biên giới. Phim có sự tham gia của Steven Nguyễn, Huỳnh Minh Kiên, Quách Ngọc Ngoan, NSND Như Quỳnh... Khởi chiếu từ ngày 25/9, tác phẩm nhanh chóng tạo sức hút tại phòng vé, vượt mốc 100 tỷ đồng sau hơn ba ngày ra rạp.

Ảnh: FBNV