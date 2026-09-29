Điện ảnh Trung Quốc chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới khi Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự trở thành bộ phim điện ảnh AI đầu tiên được cấp phép phát hành tại thị trường nội địa. Tác phẩm khoa học viễn tưởng dài 100 phút dự kiến ra rạp từ ngày 23/10, đánh dấu lần đầu công nghệ trí tuệ nhân tạo tham gia trực tiếp vào quá trình tạo nên một bộ phim điện ảnh đạt chuẩn chiếu rạp.

Theo Sina Finance, Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự do Bona Film sản xuất, là dự án kết hợp giữa nền văn minh cổ đại Trung Quốc và thế giới tương lai thông qua công nghệ AI. Bộ phim lấy cảm hứng từ di chỉ Tam Tinh Đôi, nơi lưu giữ những bí ẩn của nền văn minh Cổ Thục từng phát triển tại khu vực Tứ Xuyên và đồng bằng Thành Đô cách đây hàng nghìn năm.

Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự trở thành bộ phim điện ảnh AI đầu tiên của Trung Quốc được cấp phép phát hành, mở ra cuộc thử nghiệm mới của ngành công nghiệp phim ảnh.

Câu chuyện trong phim bắt đầu từ những phát hiện khảo cổ tại Tam Tinh Đôi khi các nhà nghiên cứu phát hiện những ký tự kỳ lạ được khắc trên các hiện vật đồng cổ. Điều bất thường là những ký tự này được cho là một dạng mã nhị phân không thuộc về thời đại cổ xưa. Từ bí ẩn đó, bộ phim mở ra hành trình xuyên qua không gian và thời gian, kết nối quá khứ với tương lai.

Trong thế giới tương lai của tác phẩm, nhân loại rơi vào cuộc khủng hoảng khi một siêu AI kiểm soát nhiều hoạt động trên toàn cầu. Con người dần phụ thuộc vào thuật toán để đưa ra quyết định, nhưng chính sự phụ thuộc này lại tạo nên mối nguy hiểm mới. Một nhà khảo cổ phát hiện chìa khóa giải quyết cuộc khủng hoảng nằm trong bảy ký tự bí ẩn xuất hiện trên những cổ vật của Tam Tinh Đôi từ hàng nghìn năm trước.

Bộ phim khai thác câu chuyện về những ký tự bí ẩn trên các cổ vật Tam Tinh Đôi, mở ra hành trình kết nối giữa quá khứ hàng nghìn năm và tương lai nhân loại.

Điểm đặc biệt của Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự nằm ở cách bộ phim đưa AI trở thành một phần trong quá trình sáng tạo hình ảnh. Toàn bộ nhân vật trong phim đều được tạo ra bằng công nghệ AI, không sử dụng phiên bản kỹ thuật số của bất kỳ diễn viên thật nào. Đây là khác biệt lớn so với nhiều dự án trước đây chỉ sử dụng AI để hỗ trợ kỹ xảo, hậu kỳ hoặc xây dựng một số chi tiết trong phim.

Ê kíp sản xuất cho biết đã mất khoảng hai năm nghiên cứu và phát triển công nghệ nhằm xây dựng quy trình làm phim mới. AI được sử dụng sâu trong quá trình tạo hình, dựng cảnh và hoàn thiện hình ảnh, trong khi các quyết định sáng tạo vẫn do đội ngũ con người kiểm soát. Bộ phim đặt ra một câu hỏi lớn về tương lai của điện ảnh khi công nghệ ngày càng có khả năng thay thế nhiều công đoạn vốn phụ thuộc vào con người.

Đạo diễn kiêm biên kịch của tác phẩm là Bành Việt Minh, một doanh nhân có niềm đam mê với khoa học viễn tưởng. Anh được giới thiệu là người đầu tiên kết hợp chất liệu văn hóa Tam Tinh Đôi với trí tuệ nhân tạo để xây dựng một câu chuyện điện ảnh quy mô lớn.

Những hình ảnh trong phim kết hợp giữa yếu tố khảo cổ, trí tuệ nhân tạo và viễn cảnh tương lai, tạo nên một không gian điện ảnh khác biệt.

Không chỉ là một thử nghiệm công nghệ, Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự còn mang tham vọng tạo ra một hướng đi mới cho dòng phim khoa học viễn tưởng Trung Quốc. Tác phẩm sử dụng những biểu tượng văn hóa đặc trưng như mặt nạ đồng, cổ vật và các bí ẩn của nền văn minh Cổ Thục để xây dựng thế giới tương lai, thay vì chỉ dựa vào những mô típ khoa học viễn tưởng quen thuộc của phương Tây.

Sự xuất hiện của bộ phim cũng phản ánh cuộc đua phát triển AI trong ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc. Trước đó, nhiều dự án AI đã xuất hiện trên nền tảng trực tuyến và truyền hình, nhưng chủ yếu tập trung ở dạng phim ngắn, phim hoạt hình hoặc nội dung thử nghiệm. Việc một tác phẩm AI tiến lên màn ảnh rộng được xem là bước chuyển quan trọng trong quá trình thương mại hóa công nghệ này.

Các nền tảng và hãng phim lớn tại Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu AI nhằm giảm chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian thực hiện và mở rộng khả năng sáng tạo hình ảnh. Một số chuyên gia nhận định AI có thể thay đổi cách vận hành của ngành điện ảnh trong tương lai, đặc biệt ở những công đoạn tốn nhiều chi phí như xây dựng bối cảnh, tạo nhân vật và xử lý hiệu ứng hình ảnh.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của phim điện ảnh AI cũng đặt ra nhiều tranh luận về vai trò của con người trong nghệ thuật. Khi nhân vật không còn được thể hiện bởi diễn viên thật, câu hỏi về cảm xúc, khả năng biểu đạt và giá trị của màn trình diễn truyền thống vẫn là vấn đề được giới làm phim quan tâm.

Bộ phim không chỉ là một tác phẩm khoa học viễn tưởng mà còn là phép thử về khả năng AI có thể tham gia vào nền điện ảnh thương mại trong tương lai.

Với Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự, Trung Quốc không chỉ giới thiệu một bộ phim khoa học viễn tưởng mới mà còn đánh dấu một thử nghiệm quan trọng về tương lai của điện ảnh. Thành công hay thất bại của tác phẩm có thể trở thành một dấu mốc để ngành công nghiệp phim ảnh đánh giá khả năng đưa AI bước vào kỷ nguyên sản xuất điện ảnh chuyên nghiệp.