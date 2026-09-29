Phan Hiển thốt lên một câu bất ngờ sau 4 năm cưới Khánh Thi

Sau 4 năm về chung một nhà, Phan Hiển vẫn khiến nhiều khán giả thích thú khi dành cho bà xã Khánh Thi những lời ngọt ngào. Mới đây, nam kiện tướng dancesport bất ngờ chia sẻ hình ảnh tình tứ bên vợ kèm một câu nói khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa về cuộc hôn nhân của cặp đôi.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Phan Hiển đăng tải khoảnh khắc sánh đôi cùng Khánh Thi trong một sự kiện. Cả hai cùng diện trang phục sang trọng. Trong khi Khánh Thi khoe vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch trong chiếc váy trắng trễ vai, Phan Hiển lịch lãm với bộ vest đen, bên trong là sơ mi trắng cùng nơ đen. Đáng chú ý, Khánh Thi nhẹ nhàng khoác tay ông xã, tạo nên hình ảnh đầy tình cảm của cặp đôi.

Phan Hiển đăng tải khoảnh khắc sánh đôi cùng Khánh Thi trong một sự kiện.

Đi kèm hình ảnh, Phan Hiển viết một câu ngắn nhưng chứa đầy sự trân trọng dành cho bà xã Khánh Thi: “Hiển luôn cảm thấy rất may mắn mới cưới được cô vợ tài đức vẹn toàn như Thi”.

Không phải những lời yêu đương quá hoa mỹ, chia sẻ của Phan Hiển lại khiến nhiều người chú ý bởi cách anh nhắc đến bà xã. Sau nhiều năm gắn bó, nam kiện tướng vẫn gọi việc kết hôn với Khánh Thi là một sự may mắn, đồng thời dành hai chữ “tài đức” để nói về người phụ nữ đồng hành cùng mình.

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả dành lời khen cho cách Phan Hiển thể hiện tình cảm với vợ. Không ít người cho rằng điều khiến họ thích thú không nằm ở những món quà hay màn thể hiện cầu kỳ mà chính là việc nam kiện tướng vẫn công khai trân trọng Khánh Thi sau nhiều năm chung sống.

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả dành lời khen cho cách Phan Hiển thể hiện tình cảm với bà xã Khánh Thi.

“Chồng nhà người ta chưa bao giờ làm chị em thất vọng”, một bình luận hài hước viết. Một khán giả khác nhận xét: “Đàn ông nói được câu này về vợ sau 4 năm cưới là quá ngọt ngào rồi”. “Chị Thi đúng là có một người chồng luôn biết trân trọng mình”, một người khác bày tỏ.

Khánh Thi và Phan Hiển từng trải qua không ít sự quan tâm của công chúng trước khi chính thức về chung một nhà. Sau đám cưới, cả hai cùng xây dựng gia đình, chăm sóc các con và tiếp tục đồng hành trong công việc. Những khoảnh khắc đời thường hay lời chia sẻ dành cho nhau vì thế luôn nhận được sự chú ý.

Sau 4 năm hôn nhân, câu nói của Phan Hiển một lần nữa cho thấy anh vẫn dành cho Khánh Thi sự trân trọng đặc biệt. Với nhiều khán giả, tình yêu đẹp đôi khi không nằm ở những điều quá lớn lao, mà đến từ việc sau nhiều năm, người bên cạnh mình vẫn được xem là một may mắn.

Sau 4 năm hôn nhân, câu nói của Phan Hiển một lần nữa cho thấy anh vẫn dành cho Khánh Thi sự trân trọng đặc biệt.