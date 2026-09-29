Vượt qua áp lực ngoại hình, người mẫu Trương Trọng Hiếu chính thức lên đường tranh tài tại 'Mister Global 2026'

Mister Global 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 29/9 đến 10/10, quy tụ 40 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trương Trọng Hiếu (sinh năm 2001, quê Lâm Đồng) là đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay.

Trước khi theo đuổi công việc người mẫu, Trương Trọng Hiếu từng có thời gian học tập và làm việc tại Đài Loan. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh chọn ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Nhà hàng khách sạn, với định hướng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm quản lý.

“Tốt nghiệp THPT, tôi chủ động lựa chọn con đường du học vì khao khát được cọ xát và tìm kiếm cơ hội phát triển ở môi trường quốc tế. Tôi muốn xây dựng nền tảng quản trị vững vàng để lập nghiệp sau này”, anh nói. Sau khi tốt nghiệp, Trương Trọng Hiếu được bổ nhiệm làm quản lý tại một nhà hàng lớn và gắn bó khoảng hai năm rưỡi. Mức thu nhập cao nhất anh từng đạt được là gần 100 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian làm việc tại Đài Loan, anh có cơ hội thử sức với thời trang khi một bộ sưu tập của nhà thiết kế bản xứ thiếu người mẫu. Nhờ chiều cao và ngoại hình phù hợp, anh được mời tham gia Tuần lễ Thời trang Đài Loan.

Lần đầu xuất hiện trên sàn diễn, Trương Trọng Hiếu nhận được phản hồi tích cực và tiếp tục được mời tham gia một số chương trình khác. “Đó là khoảnh khắc thắp lên trong tôi ngọn lửa đam mê, thôi thúc tôi nghiêm túc thay đổi bản thân và quyết định trở về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp”, anh chia sẻ.

Thời điểm còn du học, dù cao lênh khênh, Trương Trọng Hiếu chỉ nặng khoảng 60kg. Anh bắt đầu tập luyện để cải thiện vóc dáng, đặt mục tiêu xây dựng cơ bắp và từng bước tăng cân. Hiện anh nặng 80kg, số đo 102 - 78 - 100 cm và cho biết, tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ khoảng 7%.

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, Trương Trọng Hiếu tham khảo ý kiến bác sĩ và chuyên gia về dinh dưỡng, giấc ngủ, vi chất và sức khỏe tinh thần. Bên cạnh thể chất, anh dành thời gian hoàn thiện kỹ năng trình diễn và ngoại ngữ. Nhiều năm sống tại Đài Loan giúp anh sử dụng tiếng Trung, trong khi tiếng Anh được anh rèn luyện để thuận lợi giao tiếp tại cuộc thi.

Anh cũng tham gia các khóa huấn luyện về giải phóng hình thể, catwalk và kỹ năng ứng biến trước ống kính. “Đến thời điểm này, tôi đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, sự tự tin của tôi đang ở mức 100%. Bước ra đấu trường quốc tế cùng 40 thí sinh, mục tiêu của tôi không chỉ là học hỏi mà còn cố gắng tiến sâu trong đêm chung kết”, nam người mẫu quyết tâm.