Lễ Sene Dolta an vui, đoàn kết

*Đoàn công tác tỉnh do đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta tại chùa Khmer Phường 7 (phường Bạc Liêu) và chùa Đìa Chuối (xã Vĩnh Mỹ).

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Công an tỉnh, UBND phường Bạc Liêu và xã Vĩnh Mỹ.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt trao quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đến chùa Khmer Phường 7 (phường Bạc Liêu).

Đồng chí Hồ Trung Việt trao quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chùa Khmer Phường 7.

Tại các nơi đến thăm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt gửi lời chúc các vị sư sãi, ban quản trị chùa và đồng bào Khmer đón lễ Sene Dolta vui tươi, an lành; mong muốn đồng bào tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, chúc các vị sư sãi, Ban Quản trị chùa Đìa Chuối và đồng bào Khmer đón lễ Sene Dolta vui tươi, an lành.

Đoàn công tác trao quà của tỉnh tặng chùa Đìa Chuối.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt trao quà mừng lễ Sene Dolta đến các gia đình chính sách tại chùa Đìa Chuối.

Đại diện lãnh đạo xã Vĩnh Mỹ trao quà của Đảng uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ xã tặng chùa Đìa Chuối.

* Đoàn công tác tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đảm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng chư tăng, Ban Quản trị chùa Rạch Giồng (Xã Hồ Thị Kỷ) cùng đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Đảm trao quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đến chùa Rạch Giồng.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Đảm trao quà đến Ban Hoằng pháp chùa Rạch Giồng nhân dịp lễ Sene Dolta.

Phát biểu tại buổi thăm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Đảm ghi nhận những đóng góp của đồng bào Khmer trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mong muốn các vị chức sắc, người có uy tín tiếp tục vận động đồng bào tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống, gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống.

Đại diện nhà chùa cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND Xã Hồ Thị Kỷ Phan Văn Thuấn trao quà đến các gia đình chính sách tại ấp Đường Đào.

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với đồng bào Khmer, động viên bà con đón lễ Sene Dolta vui tươi.