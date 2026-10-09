Lễ Sene Dolta an vui, đoàn kết
Chiều 9/10, các đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, chư tăng và đồng bào phật tử Khmer tại các chùa trên địa bàn tỉnh, thể hiện sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền đối với đồng bào Khmer, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
*Đoàn công tác tỉnh do đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta tại chùa Khmer Phường 7 (phường Bạc Liêu) và chùa Đìa Chuối (xã Vĩnh Mỹ).
Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Công an tỉnh, UBND phường Bạc Liêu và xã Vĩnh Mỹ.
Tại các nơi đến thăm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt gửi lời chúc các vị sư sãi, ban quản trị chùa và đồng bào Khmer đón lễ Sene Dolta vui tươi, an lành; mong muốn đồng bào tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
* Đoàn công tác tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đảm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng chư tăng, Ban Quản trị chùa Rạch Giồng (Xã Hồ Thị Kỷ) cùng đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026.
Phát biểu tại buổi thăm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Đảm ghi nhận những đóng góp của đồng bào Khmer trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mong muốn các vị chức sắc, người có uy tín tiếp tục vận động đồng bào tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống, gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống.
Đại diện nhà chùa cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/le-sene-dolta-an-vui-doan-ket-a133125.html