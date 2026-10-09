Hà Nội hướng tới mục tiêu 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2030

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh nhandan.vn)

Lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2030

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5107/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 31/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thủ đô trong giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân thành phố giao Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các xã, phường tham mưu tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2026-2030. Lộ trình cụ thể được phấn đấu đạt như sau:

Năm 2026: Đạt 96,25%.

Năm 2027: Đạt 96,80%.

Năm 2028: Đạt 97,30%.

Năm 2029: Đạt 97,90%.

Năm 2030: Đạt 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Thành phố giao Bảo hiểm xã hội Hà Nội rà soát, phân tích thực trạng tham gia bảo hiểm y tế theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn; nhận diện rõ các nhóm có tỷ lệ tham gia thấp, làm rõ nguyên nhân để đề xuất giải pháp tháo gỡ hiệu quả, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu tham gia và tích cực vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm quy định bảo hiểm y tế.

Đồng thời, các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp, thường xuyên chia sẻ, cung cấp thông tin về tình hình lao động và tiền lương tại các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Qua đó, phục vụ công tác rà soát, đối chiếu nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế mới, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế cũng sẽ được đẩy mạnh trong phạm vi quản lý của từng đơn vị.

Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan.

Sở Y tế hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội thành phố trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và triển khai chính sách trên địa bàn.

Sở Tài chính phối hợp rà soát nhu cầu, dự kiến nguồn kinh phí; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên và phụ huynh tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; phối hợp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện bảo hiểm y tế tại các trường học.

Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp rà soát và chuẩn hóa dữ liệu dân cư, dữ liệu hộ gia đình để cập nhật danh sách các đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, các địa phương tích cực chủ động huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đẩy mạnh truyền thông về chính sách bảo hiểm y tế

Thành phố đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về bảo hiểm y tế. Tăng cường tổ chức các hội nghị tọa đàm, đối thoại trực tiếp với người lao động và người sử dụng lao động để giải đáp vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần củng cố hệ thống an sinh xã hội bền vững trên địa bàn Thủ đô.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến chia sẻ tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam quý IV/2026. (Ảnh: HSS)

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2026, cơ quan này đã nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố; qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành sớm.

Về công tác thu và phát triển người tham gia, tính đến hết tháng 9/2026, Hà Nội đã hoàn thành sớm và vượt chỉ tiêu về số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tại hội nghị giao ban công tác thu tháng 9, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã đăng ký phấn đấu giao bổ sung 3.200 tỷ đồng kế hoạch thu, tăng thêm 50.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và 99.000 người tham gia bảo hiểm y tế.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm. Cụ thể như: Phấn đấu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đạt 100% theo Kế hoạch số 230/KH-UBND; rà soát, giao chỉ tiêu cho các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia, vận động ít nhất 50% số người đang bảo lưu tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hoàn thành rà soát dữ liệu thuế trước ngày 30/11/2026; đồng thời phối hợp với ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát, lập danh sách, không để sót đối tượng thuộc diện được hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo các nghị quyết của thành phố.

Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp Viện Kiểm sát đôn đốc 2.799 đơn vị, thu hồi 162/301 tỷ đồng tiền chậm đóng. Đến tháng 9/2026, số tiền chậm đóng phải tính lãi còn 1.846 tỷ đồng, chiếm 1,94%.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội phối hợp Viện Kiểm sát thu hồi các khoản hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định. Đối với trường hợp thí điểm tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Đông Anh, đã thu hồi 107/280 triệu đồng; đồng thời tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát xử lý 36 trường hợp còn lại. Đối với trợ cấp thất nghiệp hưởng sai, Bảo hiểm xã hội thành phố đề nghị Viện Kiểm sát phối hợp đôn đốc thu hồi đối với 564 trường hợp, với số tiền khoảng 5 tỷ đồng.

Về công tác phòng, chống gian lận, trục lợi cũng được tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, Bảo hiểm xã hội thành phố đã chuyển hồ sơ đề nghị Công an Chương Mỹ điều tra vụ việc liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân Bảo Tụ. Doanh nghiệp đã khắc phục 409 triệu đồng tiền thiệt hại do trục lợi chế độ thai sản và thu hồi toàn bộ 280 triệu đồng tiền đóng bảo hiểm xã hội của 11 đối tượng gửi đóng.

Song song với đó, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn thực hiện 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại 141 điểm hỗ trợ dịch vụ công; đồng thời tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính không phân biệt địa giới hành chính.