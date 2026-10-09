Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội: Trao giải các sáng kiến xuất sắc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong hoạt động báo chí

Đồng chí Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm trao giải Đặc biệt cho nhóm tác giả thuộc Phòng Chuyên đề. Ảnh: Phạm Mạnh

Trong đó, Cuộc thi “Sáng kiến, sáng tạo đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí” năm 2026 là hoạt động trọng tâm triển khai theo Kế hoạch số 1391-KH/CQB ngày 27-7-2026 của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, hướng tới khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, trí tuệ và khát vọng cống hiến của đội ngũ người làm báo, thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Dự chương trình có Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Đặng Khắc Lợi; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy.

Về phía Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Thành Lợi; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Thư ký Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Nguyễn Minh Đức; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyễn Kim Khiêm cùng đại diện Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận, Liên Chi hội Nhà báo, các phòng, trung tâm và các tác giả, nhóm tác giả, vận động viên xuất sắc đoạt giải.

Sau hai tháng phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận 24 sáng kiến từ 7 đơn vị. Qua vòng sơ khảo, 15 sáng kiến được lựa chọn vào chung khảo. Tại đây, các tác giả trực tiếp trình bày, thuyết minh giải pháp trước Ban giám khảo, giúp đánh giá toàn diện tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và hiệu quả thực tiễn của từng đề tài.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Phạm Mạnh

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Tổ chức giải Nguyễn Thành Lợi cho biết, cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động chủ động đổi mới tư duy, tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng sản phẩm báo chí.

Đồng chí Nguyễn Thành Lợi mong muốn các sáng kiến có tính khả thi tiếp tục được nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao tính chuyên nghiệp của cơ quan.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức trao 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Đặc biệt trị giá giải thưởng 10 triệu đồng được trao cho sáng kiến “Đổi mới format chương trình "Cuộc sống thành thị" theo phong cách phim tài liệu trực tiếp, phản ánh đa chiều đời sống đô thị Thủ đô” của nhóm tác giả Tống Thị Lan Anh, Phạm Thị Kim Oanh, Trần Kim Thanh và Thái Thị Thu Hằng (Phòng Chuyên đề).

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy và Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Phạm Mạnh

Hai giải Nhất, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng, được trao cho sáng kiến “Ứng dụng Du lịch Hà Nội - Nền tảng thông tin du lịch số tích hợp nội dung báo chí đa phương tiện của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội” của tác giả Dương Công Thọ (Phòng Biên tập đa phương tiện) và sáng kiến “Xây dựng phần mềm truyền, nhận tín hiệu media qua mạng theo các giao thức IP (IP Media Transport Software v1.0)” của tác giả Nguyễn Hà Đảm (Phòng Kỹ thuật - Công nghệ).

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Thư ký Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Nguyễn Minh Đức; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyễn Kim Khiêm trao giải Nhì cho tác giả và nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Phạm Mạnh

Ba giải Nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, thuộc về các sáng kiến: “Đổi mới tuyên truyền về công nghiệp văn hóa trên Báo điện tử Hànộimới” của tác giả Đoàn Anh Tuấn (Phòng Thời sự); “Đổi mới và mở rộng mô hình truyền thông chính sách đa nền tảng gắn với kinh tế báo chí từ thực tiễn tuyên truyền về xây dựng Luật Thủ đô” của tác giả Đỗ Thị Phương Hoa (Phòng Thời sự); “Giải pháp SEO toàn diện và tối ưu hóa trải nghiệm người đọc nhằm nâng tầm vị thế Báo điện tử Hànộimới trong kỷ nguyên số” của nhóm tác giả Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Loan, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thu Giang và Hồ Thủy Tiên (Phòng Thư ký tổng hợp).

Đồng chí Lê Quỳnh Trang, thành viên Hội đồng Biên tập, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan, Phó Thư ký Liên Chi hội Nhà báo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Phạm Mạnh

Năm giải Ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, được trao cho các sáng kiến: “Xây dựng format phim tài liệu đa nền tảng "Hà Nội, cảm ơn"” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Dung, Nguyễn Thu Hương (Phòng Chuyên đề); “Bộ quy trình vận hành tiêu chuẩn: Sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp ngoài trời” của nhóm tác giả Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Trà My và Nguyễn Kiều Trang (Phòng Thư ký tổng hợp); “Nghiên cứu, hoàn thiện và mở rộng hệ thống quản lý, điều phối quy trình hậu kỳ video tích hợp AI và kiểm soát chất lượng tự động Video Workflow” của tác giả Lê Đức Ngọc (Phòng Kỹ thuật - Công nghệ); “Giải pháp tối ưu hóa tài nguyên lưu trữ và tái sử dụng nội dung truyền hình, phát thanh trên Báo điện tử Hànộimới” của tác giả Nguyễn Tuấn Phong (Phòng Thư ký tổng hợp); “Giải pháp đổi mới quy trình tham mưu, tổng hợp theo mô hình 5S-3T dựa trên dữ liệu và công nghệ số tại Văn phòng, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội” của tác giả Đào Thanh Hoàn (Văn phòng).

Trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích tại cuộc thi. Ảnh: Phạm Mạnh

Bốn giải Khuyến khích được trao cho các sáng kiến: “Hà Nội Global Desk - Mô hình sản xuất và tăng trưởng công chúng cho nội dung đối ngoại đa nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo” của tác giả Trịnh Thị Thanh Vân (Phòng Thời sự); “Phát triển hệ sinh thái thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ trên nền tảng số” của nhóm tác giả Tạ Thị Thu Giang và Nguyễn Trung Hoàng Nam (Phòng Thời sự); “Ứng dụng công nghệ AR trên sản phẩm báo in - Giải pháp đột phá nâng tầm trải nghiệm độc giả và tối ưu hóa giá trị thương mại cho các số báo đặc biệt” của tác giả Nguyễn Việt Cường (Phòng Biên tập đa phương tiện); “Xây dựng mô hình xưởng phim tài liệu Hà Nội” của nhóm tác giả Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Thu Hương và Nguyễn Thị Hương Dung (Phòng Chuyên đề).

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng trao giải Pickleball Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ II - năm 2026. Giải đấu thu hút 160 vận động viên thuộc 10 đội, trong đó có đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và các đơn vị bạn, tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tăng cường đoàn kết giữa các đơn vị.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Lợi trao giải nội dung Đồng đội Nhất, Nhì, Ba cho các đội tham dự. Ảnh: Phạm Mạnh

Ở nội dung đồng đội, giải Nhất thuộc về đội VTV; giải Nhì thuộc về đội Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội 3; hai đội Miss Media và Câu lạc bộ Thăng Long đồng giải Ba.

Ban Tổ chức cũng trao 8 giải Khuyến khích cùng các giải ở nội dung đôi nam lãnh đạo, đôi nam nữ lãnh đạo và giải thưởng dành cho những tay vợt xuất sắc.

Ban Tổ chức trao giải hạng mục đôi nam lãnh đạo cho các đội thi. Ảnh: Phạm Mạnh

Tại chương trình, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, đồng hành, tinh thần thi đấu nhiệt tình, trách nhiệm của các vận động viên, sự cổ vũ của khán giả và sự phối hợp của các đơn vị, góp phần vào thành công của giải.

Đồng chí Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh, các hoạt động là dịp tăng cường giao lưu, kết nối, chia sẻ giữa cán bộ, đoàn viên, người lao động; tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ, xây dựng môi trường làm việc gắn bó và tạo sân chơi bổ ích.