Phường Phú Lương: Chuyển giao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57, nâng cao hiệu quả hoạt động

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Uyên

Tại hội nghị, các quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 đã được công bố; Phòng Văn hóa - Xã hội và Công an phường tiến hành ký kết biên bản bàn giao, bảo đảm sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn phường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Lương Lương Mạnh Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả Phòng Văn hóa - Xã hội đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc kiện toàn cơ quan thường trực không đơn thuần là sự thay đổi về tổ chức, mà còn đánh dấu bước chuyển từ hoạch định chiến lược sang tập trung tổ chức thực hiện, hướng tới những kết quả cụ thể.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội và Công an phường Phú Lương ký kết biên bản bàn giao Ban Chỉ đạo 57. Ảnh: Hồng Uyên

Bí thư Đảng ủy phường Phú Lương yêu cầu Công an phường, với vai trò cơ quan thường trực mới, khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, hoàn thành trước ngày 14-10.

Ngay sau khi kiện toàn, Ban Chỉ đạo 57 phải đi vào hoạt động thực chất, tránh hình thức, bám sát phương châm “Đã nói là làm - Làm nhanh - Làm đúng - Làm hiệu quả - Làm đến cùng”, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương.