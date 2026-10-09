[Video] Mưa ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh hưởng khoảng 250 chuyến xe buýt
Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu tháng 10, ảnh hưởng khoảng 250 chuyến xe buýt, khiến hoạt động vận tải hành khách công cộng bị gián đoạn.
Ngày 9/10, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng mưa lớn, ngập nước từ ngày 30/9 đến 8/10 đã ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều tuyến xe buýt trên địa bàn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-mua-ngap-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-anh-huong-khoang-250-chuyen-xe-buyt-post994169.html