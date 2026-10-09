[Video] Mưa ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh hưởng khoảng 250 chuyến xe buýt

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong thời đánh giá tổng thể (từ 1/10 đến khi có thông báo mới), lực lượng chức năng sẽ không đo tốc độ và xử lý xe đi dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc trên đường cao tốc.